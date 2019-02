Buscará recursos para continuidad de proyectos

Nuevo Casas Grandes.- El Secretario del Ayuntamiento Javier Mendoza Valdez, se reunirá hoy con Dolores Padierna Vicepresidenta de la Cámara de Diputados, en la Ciudad de México, a fin de buscar los recursos que le permitan dar continuidad a los proyectos locales que son de alta prioridad para la Administración Municipal 2018 – 2021.

El funcionario municipal informó que es necesario seguir gestionando ante la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores, bolsas de recursos que permitan a las Presidencias Municipales hacer frente a las necesidades de la población, pero también continuar aquellos proyectos que son prioritarios para la región como es el Hospital Regional.

Por este motivo, indicó que buscarán en recursos que no fueron ejercidos por otras entidades federativas en los diversos programas que son aplicados en el país, lo que se conoce como recurso sub ejercido.

Lo anterior, es lo que se pretende buscar en la reunión con la diputada federal por Morena Dolores Padierna, quien funge como vicepresidenta de la Cámara de Diputados.





Javier Mendoza Valdez, expresó que para conseguir recursos ante la Federación, es indispensable no quedarse cruzados de brazos y una vez que concluyeron los tiempos para destinar a los municipios y estados los apoyos económicos para que puedan llevar a cabo sus obras, una de las obligaciones como servidores públicos, es seguir buscando otras alternativas.

“El viernes habremos de sostener una reunión en la Ciudad de México para presentar la solicitud de gestión de recursos sub ejercidos; es decir, de obras que dejaron de realizarse en el 2018. Estos recursos fueron recogidos por la Federación pero pueden ser solicitados, porque de antemano sabemos que no se puede modificar el presupuesto de egresos, pero sí podemos buscar que se asignen los recursos que no fueron ejercidos”, puntualizó.

Finalmente, reiteró que es importante viajar a la Ciudad de México para sostener una reunión con Dolores Padierna este próximo viernes y así buscar la manera de etiquetar recursos extraordinarios de subejercicios para el municipio de Nuevo Casas Grandes, particularmente para aquellos proyectos que ya cuentan con un folio ante la Secretaría de Hacienda.