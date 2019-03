Azotan nieve, viento y frío

Nuevo Casas Grandes.- Vientos, lluvia, frío y nieve azotaron ayer a la región noroeste, ocasionando caos desde temprana hora con techos levantados por las ráfagas que afectaron viviendas, anuncios y hasta una escuela primaria, mientras en la tarde se tuvo que cerrar el tramo carretero de Buenaventura a Ignacio Zaragoza por la nieve en “Las Emes”.

En ese tramo carretero se reportó un vehículo top pick-up accidentado que patinó en el terreno y cayó a un lado de la cinta asfáltica dentro de un canal, por lo que quedó varado aunque no hubo personas lesionadas.

Debido a los fuertes vientos que imperaron ayer en la mañana, las autoridades de Protección Civil tuvieron que atender 8 casos donde las ráfagas levantaron las láminas de diversas viviendas, incluyendo una escuela primaria y un anuncio panorámico.

La contingencia terminó cuando al mediodía comenzó a nublarse y a registrarse lluvias y lloviznas aisladas en la región, con lo cual cesaron los fuertes vientos aunque comenzó a descender la temperatura.

De parte de las autoridades del Departamento Municipal de Bomberos y Protección Civil, el Director Christian Ontiveros Dórame, indicó que se estuvieron atendiendo 8 casos de siniestros a causa de los fuertes vientos, la mayoría a casa habitación.

No obstante, dijo que también se vio afectado un anuncio panorámico tipo lona en la zona centro, en la calle Minerva a la altura del callejón Victoria, donde además de los elementos de Bomberos intervinieron trabajadores del Departamento de Servicios Públicos para auxiliar en la tarea.

Uno de los últimos casos incluso, fue el de la escuela primaria “Efren C. González”, ubicada en la calle Plan Alemán, entre las avenidas Emilio Carranza y Galeana de la zona centro.

En este lugar las autoridades escolares reportaron que por los fuertes vientos uno de los salones estaba sufriendo el desprendimiento de sus láminas y de inmediato, dos unidades de Bomberos acudieron al sitio para que los elementos, entre ellos el propio Director y la Capitán Operativo, Brenda Leticia Ibarra Soto, resolvieran el problema.

Se aclaró que en este evento no resultó ninguno de los niños lesionado ni ninguna otra persona en los demás reportes de viviendas afectadas por los fuertes vientos.

En la nevada que azotó la parte serrana de Ignacio Zaragoza rumbo a Buenaventura, el jefe del Departamento de Bomberos de Buenaventura, Josué Paisano Luna, anunció que el tramo se volverá a habilitar hasta este día cuando se realicen labores para descongelar la carretera.