Avala complejo de 290 casas y comercios

Nuevo Casas Grandes.- Integrantes del Consejo de Planeación Urbana, acudieron el día de ayer a sesión extraordinaria de Cabildo para dar a conocer su postura ante el proyecto denominado “Puerta de Hierro”, que consiste en la construcción de un complejo de cine, un supermercado, una tienda departamental y 290 viviendas, con una inversión total de 300 millones de pesos aproximadamente.

Este martes fue presentado el dictamen que elaboró el Consejo de Planeación Urbana del Municipio de Nuevo Casas Grandes, por medio del cual, emitió una opinión favorable para que se autorice el cambio de las calles trazadas dentro del polígono en donde la Corporación Técnica de Urbanización (CTU) tiene proyectado llevar a cabo la construcción complejo habitacional y comercial denominado “Puerta de Hierro”.



El ingeniero Julio Cesar Domínguez Soto, presidente del consejo de planeación urbana en el municipio, dio a conocer que una comisión de dicho consejo realizó una evaluación a dicho proyecto, en donde se considera factible para que pueda materializarse, haciendo énfasis en que se debe analizar y autorizar técnicamente por las dependencias municipales, en apego a las especificaciones y cumplimiento de los reglamentos vigentes en materia de desarrollo urbano.

“Nos queda claro que se trata de un proyecto que va a impactar a Nuevo Casas Grandes y que será de gran beneficio para la comunidad. Nosotros hemos emitido un dictamen en donde, aclaramos, no estamos diciendo hágase. En ningún momento, estamos diciendo esto, porque nosotros representamos al Consejo, nada más”, señaló.

Domínguez Soto, enfatizó en que el dictamen presentado no tiene la finalidad de que se apruebe o no la realización de “Puerta de Hierro”, el cual solo se ha presentado como un plan maestro, reiterando que solamente aconsejan la propuesta de que se haga el cambio de las calles trazadas dentro de los predios que conforman el polígono.

Algunas de las observaciones hechas por la comisión del Consejo de Planeación Urbana de Nuevo Casas Grandes, señalan lo siguiente: Que el proyecto deberá cumplir con todas las especificaciones que marcan las leyes, reglamentos en materia urbana en este municipio.

Que este proceso de materialización del proyecto, permita que la vialidad conocida como Plan Alemán se integre a la ciudad, conectándose en sentido norte –sur al resto de la ciudad. Asimismo se tendrá el beneficio de aumentar la sección de vialidad de la calle 20 de Noviembre y poder contribuir con el mejoramiento de conectividad vial de la zona.

Que el Municipio de Nuevo Casas Grandes recupere a través de este proyecto todas las superficies y vialidades que hoy se encuentran bardeadas y cerdadas desde los años 50s y que por acuerdo del H. Cabildo en esos años autorizó, fueran cerradas.

Que el proyecto Puerta de Hierro genere inversión importante, así como una generación importante de empleos directos e indirectos en la región, con lo que se activará la economía.

Otra observación dentro de dicho dictamen es que las vialidades dentro del polígono no se encuentran trazadas o pavimentadas, por lo que no se impacta el flujo vehicular existente. Además, no se encontraron construcciones de relevancia arquitectónica dentro del predio.

Así mismo, que la construcción de los lotes habitacionales detonaría el crecimiento ordenado del sector en materia de vivienda y de acuerdo con el proyecto presentado, las áreas de donación municipal de los fraccionamientos se encuentran distribuidas en dos áreas verdes y un área para equipamiento urbano. Lo que impacta de manera positiva al sector.

Y que de acuerdo al proyecto que presenta CTU el área comercial cuenta con zonas de entretenimiento, gastronomía y compras, que incluye una tienda de autoservicio y un complejo de cinemas, lo que convertirá en un centro de atracción más para otros comercios, detonando así el crecimiento del sector.

Aunado a ello, la titular de Desarrollo Urbano del Municipio, Ana María Rojas, hizo una intervención en donde detalló que hasta la fecha no se ha recibido un proyecto integral de “Puerta de Hierro”, por lo cual no se ha podido agilizar algún trámite, o bien analizar bien dicho proyecto.

Por otra parte, el Alcalde Municipal, Héctor Mario Galaz, exhortó a Ana María Rojas, para que convocará a la brevedad a una reunión del Consejo de Planeación Urbana, para abordar dicho tema, y a su vez fueran incluidos los regidores que conforman la comisión donde también se está verificando la factibilidad o no de este fraccionamiento con área habitacional y comercial en la localidad.

Cabe mencionar, que este proyecto fue presentado en días pasados, por ejecutivos de la empresa Corporación Técnica de Urbanismo (CTU) ante el Ayuntamiento, el cual trata de la posible construcción de un centro comercial y una unidad habitacional en terreno que comprende alrededor de ocho manzanas ubicadas de la calle Zapata hasta la Carranza y de la calle Libertad hasta la 20 de noviembre, la empresa CTU de Chihuahua quien planteo invertir alrededor de 300 millones de pesos en éste, con una contracción de 10 mil empleos directos e indirectos así lo expresaron los ejecutivos que presentaron el empleo.

Pero la aprobación de dicho proyecto está en manos de los regidores del Ayuntamiento 2018 – 2021 quienes dictaminaran si es viable o no para Nuevo Casas Grandes.

El Secretario del Ayuntamiento Javier Mendoza, informó que este espacio en donde se podría construir un fraccionamiento con un aproximado de 290 viviendas y de ser aprobada la solicitud por el Cabildo, se lograría unificar los tres predios que están divididos por calles y callejones para así lograr un solo polígono total de 126 mil 084.93 metros cuadrados, los cuales serían los resultantes de sumar la superficie contemplada en los títulos de propiedad.

El proyecto fue presentado a las y los regidores, así como al Presidente Municipal Héctor Mario Galaz, por parte del director de CTU Hogar Fernando Torres, quien detalló que este proyecto tendrá una inversión de 300 millones de pesos y generará hasta 10 mil empleos directos e indirectos.

Sin embargo, el Consejo de Planeación Urbana, mostró su preocupación en cuanto al trazo de vialidades dentro del polígono en mención, por lo cual solicitó al municipio se pueda resolver y esperando que sean tomadas en cuenta sus observaciones para la aprobación o no, del proyecto “Puerta de Hierro”.