Aumentan quejas por recolección de basura

Nuevo Casas Grandes.- Aumentan quejas de la ciudadanía por el servicio de recolección de basura en la ciudad, señalando deficiencias por parte de la empresa Aseo Urbano al tardar semanas en pasar por la basura.

El titular de Servicios Públicos Municipales, Armando Cazares, confirmó que si han aumentado los reportes en este departamento, en cuanto al trabajo que realiza la empresa de Aseo Urbano, la cual se encarga de la recolección de basura en Nuevo Casas Grandes.

El funcionario municipal, añadió que la dependencia que está a su cargo realiza este trabajo en coordinación de Aseo urbano, debido a que en servicios públicos reciben y canalizan las llamadas en relación a dicho servicio.

“Ellos tienen un programa y recorrido en las colonias, los reportes llegan a servicios públicos, rápidamente los canalizamos con la encargada, mandan inspección, si procede mandan el servicio”, comentó Cazares.

De igual modo, explicó que no se trata de estar canalizando los reportes que llegan, sino de que ellos traten de cubrir todas las rutas en lo establecido del contrato que se tiene: “No nos cegamos, los reportes se han ido incrementando”, expresó el funcionario.



Debido a lo anterior, invitó a la ciudadanía a que sigan haciendo sus reportes al número 69-4-47-01.

Cabe mencionar, que el municipio paga más de 700 mil pesos mensuales por el servicio de recolección de basura.

Según el contrato que se tiene con la empresa Aseo Urbano DE Chihuahua S.A. De C.V. Tiene una vigencia de 15 años el cual inició el 01 de mayo del 2016 y termina el 31 de diciembre del 2030.

En dicho contrato se establece que la empresa se compromete a la puntual recolección de la basura de lunes a sábado, a excepción de los domingos y los días festivos como el 25 de diciembre y el 01 de enero.

También existe una clausula en dicho contrato, donde se establece que la empresa podrá rescindirse en cualquier momento cuando la empresa no cumpla con el servicio para el que fue contratado y cuando no de cumplimiento a los lineamientos y requerimientos que establezca la Dirección de Servicios Públicos.

Agrega además que en caso de que el contrato llegue a ser cancelado el ayuntamiento pagará una indemnización que corresponda y que será igual al valor de los bienes muebles en la fecha de la terminación.

Este contrato fue firmado por el Ex Presidente Rodolfo Soltero Aguirre, el Ex Secretario del Ayuntamiento Gustavo Nevárez Quintana, el Ex Tesorero Víctor Adolfo Padrón Carrillo, Ex Regidor de Hacienda Adrián Becerra Portillo y el Representante legal de la empresa Aseo Urbano de Chihuahua Alfonso Eduardo Estrada Almanza.