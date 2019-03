Arrestan en operativo a 6 con armas

Nuevo Casas Grandes.- Decenas de patrullas de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) en célula mixta con el Ejército, estuvieron realizando una serie de arrestos y decomisos de armas largas el día de ayer en operativos que se realizaron en diferentes puntos de esta ciudad.

El ostentoso despliegue de unas 20 unidades de la CES y camiones de la Secretaría de la Defensa Nacional, alertaron a la población ayer al verlos movilizarse por diferentes puntos de la ciudad, en donde se llevaron a cabo detenciones.

Aunque en el momento no fue posible hablar con ningún responsable ya que aunque se buscó una versión sobre estos operativos en la ciudad, sólo se respondió que “estaban bajo amenaza” y que no eran seguros los sitios por donde se estuvieron movilizando, de modo que mantuvieron a los particulares en un perímetro lejos de sus unidades.

Posteriormente se informó que como resultado de estas acciones, se logró arrestar a seis personas, entre ellas dos mujeres y los demás del sexo masculino, así como un presentado, dos armas largas AK-47 de las conocidas como “Cuerno de chivo” calibre 7,62 x 39 milímetros, así como otras tres armas cortas entre las que está una pistola 9 milímetros, equipo táctico, cargadores, cartuchos útiles y se aseguraron cuatro vehículos.

Esta célula mixta de estatales y militares, tiene una semana operando en esta zona, donde se les ha visto movilizarse incluso a la sierra de Casas Grandes en que extraoficialmente, se dijo que pudo haberse registrado el decomiso de armamento, pero esto no ha sido confirmado de manera oficial y ayer sólo se informó de parte del 35 Batallón de Infantería el resultado del operativo llevado a cabo ayer aquí..