Apuesta a IP ante abandono federal

Nuevo Casas Grandes.- El municipio de Nuevo Casas Grandes apuesta por iniciativa privada a falta de recurso por Gobierno Federal, enfatizó el Secretario del Ayuntamiento, Luis Javier Mendoza Valdez.

“Como municipio desde que llegamos al darnos cuenta que la inversión gubernamental particularmente de programas federales, varios se suspendieron, varias cargas se le aunaron al gobierno municipal. Estamos aprovechando herramientas que tienen que ver con Nuevo Casas Grandes, como que cuente con iluminación Led, Gas natural, que se cuenta con incidencia delictiva menor a otras regiones, cercanía a puntos fronterizos, es una ciudad donde converge todos los servicios y la economía de la región noroeste, hemos estado promoviendo y procurando que se genere la inversión privada”, manifestó Mendoza Valdez.



Así mismo, destacó que es un gusto poder dar continuidad a un proyecto como la Plaza Nogales en la que se espera que haya una inversión grande y derrama económica particularmente con la prestación de servicios, más allá de lo que tiene en la ciudad, también mencionó que la gente algo que espera son salas de cine a la altura de ciudades como Delicias, Cuauhtémoc, Parral, que serían más grandes pero este municipio también tiene ya todo para crecer.

Mendoza Valdez, comentó que el estudio de mercado que las compañías han estado realizando, coloca a Nuevo Casas Grandes en un panorama factible para poder hacer ese tipo de proyectos. “Nos da gusto que la plaza nogales sea un promotor de inversión de la región, Eduardo González, el proyecto inicio bien, es complicado el caso de la inversión privada, pero se tiene mucha expectativa en el caso de este proyecto de la plaza nogales, el cual tendrá un cinepolis y otras marcas que vendrán aportar a Nuevo Casas Grandes”, dijo.

Cabe mencionar, que la Plaza Nogales traerá una inversión de alrededor de 140 millones de pesos, y cuenta con contrato con dos cadenas: Cinépolis que pretende realizar un edificio de 5 salas y capacidad de 711 butacas; en tanto que el contrato que se tiene con Coppel indica que se estará abriendo para esta región su esquema de tienda departamental con 3000 metros cuadrados de superficie.

Por otra parte, habló sobre el proyecto “Puerta de Hierro”, con una inversión de aproximadamente 400 millones de pesos, proyecto que esta sustentado, y tiene viabilidad al flujo económico de esta localidad, según las palabras del Secretario del Ayuntamiento, Javier Mendoza.

Aunado a ello, aseguró que la Corporación Técnica de Urbanización (CTU), quienes son los inversionistas de dicho proyecto, ya tienen listo el monto para poderlo invertir en la construcción de este complejo habitacional y comercial denominado “Puerta de Hierro”.

“Lo que se ocupan son meramente tramites, y será en donde estaba la molduradora, son calles del municipio que por algún motivo se cerraron, porque en aquel entonces no había flujo vehicular, sin embargo son vienes del municipio, los regidores se encuentran en una comisión especial, ya que ellos tienen en sus manos resolver el tema de las calles”, detalló.

De igual modo, agregó que esperan a que los regidores puedan, sin ningún problema definir si es viable o no el proyecto, “nosotros seguiremos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para atraer inversiones de orden privado, junto con ello viene una farmacia Guadalajara”, aseguró el funcionario.

Incluso comentó que hay muchos inversionistas locales, como negocios que se han estado extendiendo en la ciudad, y nuevos locales prestadores de servicio para la comunidad.

Con respecto a los dos proyectos mencionados anteriormente, dijo: “El indicador que tenemos es que la económica de Nuevo Casas Grandes se mantiene, pero también tiene un crecimiento económico importante a desarrollar, nosotros como municipio trataremos de que los proyectos se lleven de la mejor manera, que se cumpla con todos los requisitos, no de tema de burocracia, sino prevenir temas de inundación y otros parámetros”.

Aseguró que se espera un mayor y mejor flujo de inversión, “sin duda nuevo Casas Grandes le apuesta a la inversión privada a falta de apoyo por gobierno federal en este caso”, concluyó Mendoza Valdez.