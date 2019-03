Apoyará DIF a personas que necesiten prótesis de cadera

Nuevo Casas Grandes.- Invitan a las personas que requieran prótesis de cadera o rodilla a acudir a las oficinas del DIF municipal, ya que serán apoyados por DIF estatal y DIF municipal para este programa de prótesis, únicamente para población que cuente con servicio médico de seguro popular, informó Soraya Jaramillo directora del Dif en Nuevo Casas Grandes.

Con la finalidad de informar a la ciudadanía de Nuevo Casas Grandes, éste programa de gran importancia que dará beneficios para quien la necesite, “en esta ocasión agradecemos todas las gestiones que hace nuestra presidenta Rosa María García, donde a través de pláticas ella está presentando solicitudes y necesidades de la población, por esta ocasión se tiene la apertura a nivel estatal en donde aquellas personas que requieran prótesis de cadera o de rodilla, o también apoyo en algún problema de la vista, también está abierto el programa”, mencionó Soraya Jaramillo.

De igual modo, indicó que para ambos casos; prótesis de cadera, rodilla o bien apoyo en la cuestión de la vista, es necesario contar con póliza de seguro popular vigente, quienes no la tengan no podrán acceder a este programa.

Jaramillo, explicó que en el caso de las prótesis, el Dif Estatal, se encargara de hacer el apoyo de la prótesis, las operaciones pertinentes se harán en la ciudad de Chihuahua, y por parte del Dif Municipal, se apoyara en el traslado, alimentación y albergue, y una vez al concluir con la cirugía se requerirá terapia, la cual también proporcionara el Dif en esta localidad.

Los requisitos para poder ser candidato al programa de prótesis de cadera o rodilla son; póliza de seguro popular vigente, certificado médico lo más reciente por un ortopedista donde se indique la necesidad que presenta, credencial de elector, curp, acta de nacimiento, y comprobante de domicilio.

Para el apoyo de la vista, se donaran anteojos, o si alguien requiere operación se haría de igual modo en Chihuahua, y de igual modo deberá contar con los requisitos mencionados, y vendrán personas capacitadas a la localidad para verificar la situación de cada una de las personas que acudan a registrarse en dicho programa, en cuanto a la visión.

Cabe mencionar, que este programa se aplicara a nivel estado, por lo cual en cada municipio personal del DIF, estarán haciendo lo propio para darle difusión e informando a la comunidad sobre los requisitos de este programa.

“Pedimos a la población que se de difusión a este programa y sea lo más pronto posible cuando presenten sus documentos, ya que a más tardar e este jueves 21 de marzo, deberán enviarse los expedientes de las personas interesadas a la Chihuahua”, dijo la Directora del Dif en éste municipio.

En donde se realizará su valoración, primero se debe presentar la papelería y después pasar por un proceso el expediente donde se valora y posteriormente se notificará a las personas que recibirán el apoyo, no se tiene numero límite de personas beneficiarias así que la convocatoria está abierta para todos aquellos derechohabientes de seguro popular y que requieran una prótesis de cadera o rodilla, o bien algún apoyo en la visión.

“Invitamos a la gente a que se acerque y aproveche, yo creo que no se habían tenido este tipo de programas, y la gente que requiera informarse pueden acercarse a las instalaciones del Dif Municipal, ubicada en avenida Tecnológico y Vicente Guerrero en Nuevo Casas Grandes”, concluyó la Directora del Dif, Soraya Jaramillo.