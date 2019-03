Aplicará iglesia aranceles en misas

Nuevo Casas Grandes.- Durante las Misas del pasado domingo, se estuvo informando que en la Diócesis de Nuevo Casas Grandes, se realizará los aranceles, esto consiste en una ayuda a las necesidades de la Iglesia, es decir se cobraran las misas que se realicen de bodas, quinceañeras y bautizos, entre otros.

El Obispo de la Diócesis de Nuevo Casas Grandes, Jesús José Herrera Quiñonez, emitió un comunicado a todos los sacerdotes, diacono, religiosas, movimientos eclesiales, y dirigido también a todos los fieles de esta diócesis, en donde manifiesta un decreto sobre los aranceles. Motivo por el cual fue informado a la comunidad a través de las celebraciones eucarísticas llevadas a cabo el pasado domingo, la información sobre dicho decreto.

Éste contiene un mensaje sobre las funciones que realiza la Iglesia, destacando que la Iglesia está presente en el mundo en tres importantes campos; realizando labor en la enseñanza, cuando educa y forma a los hijos de la iglesia, también cuidando y atendiendo a las personas que más sufren y que están necesitados, finalmente, promoviendo la dimensión espiritual y religiosa de todo hombre, según lo plasmado en el que se hizo llegar a todas las parroquias de la diócesis.

De igual modo, el comunicado emitido por la máxima autoridad eclesial, uno de los párrafos que contiene menciona lo siguiente;

“Es una venerable práctica, de inmemorial antigüedad, la ayuda de los fieles a la Iglesia para atender a sus necesidades y actividades así como al sustento de sus ministros. Entre las formas tradicionales de ayuda a la iglesia están las colectas y las limosnas, en todas sus formas legítimas y honestas; y también los Aranceles, que son cantidades que se ofrecen con ocasión de unos servicios prestados de carácter administrativo o sacramental. La Iglesia no cobra por los sacramentos. Los sacramentos son gratuitos, puesto que la gracia de Dios no tiene precio que pudiera pagarse por ella y, además es ofrecida de igual modo a todos los hombres. Los Aranceles son una ayuda a las necesidades de la Iglesia, una ofrenda que nace de la generosidad y del amor de la Iglesia, sabiendo que nadie puede quedar privado de recibir la asistencia espiritual que precisa por motivos económicos”.

Por otra parte, en lo que concierne al decreto, el Obispo tiene a bien señalar que será a partir del día 01 de Abril de este 2019, cuando se instituya y aplique en la Diócesis de Nuevo Casas Grandes, la práctica de aranceles con ocasión de servicios prestados de carácter administrativo o sacramental.

Estos se aplicaran conforme a una serie de normas, las cuales consisten en que se realizarán estos aranceles en mención, en los servicios que se prestan en la Curía diocesana así como en las parroquias de la misma Diócesis, incluidos algunas celebraciones como son; Bautismos, Primera Comunión, Confirmación, Matrimonios, quinceañeras, celebraciones de aniversario matrimonial o de graduaciones, se establecerá una cooperación fija llamada ARANCEL, que ayudara a solventar las distintas necesidades de la parroquia, como son los pagos de servicios de luz, agua, teléfono, internet, mantenimiento del templo, pago a empleados, acciones pastorales, así como la caridad a los más necesitados, entre otros gastos que se puedan presentar.

Aunado a ello, se informó que debido a que es un rubro que se manejara desde las oficinas parroquiales, para lograr una sana administración y transparencia de lo que se reciba por estos servicios, se deberá extender un recibo simplificado y foliado, de modo que se pueda figurar en los informes de economía mensual de cada una de las parroquias.

“Por encima y más allá de apreciaciones personales que podamos creamos en referencia a este asunto, invito a todos a considerar cómo la comunión eclesial se expresa con mayor elocuencia, cuando nos hacemos capaces de compartir criterios de acción que nos permiten superar debilidades, incluso en efectos económicos, dispuestos a no anteponer interés personal alguno, al bien de la comunidad eclesial. Ponderando en la conveniencia de definir la tasa de aranceles para algunos de los actos que ejerce y administra la Iglesia a través de cada Iglesia Parroquial, ruego encarecidamente a todos los párrocos, vicarios, diacono y encargados de capellanías, participen conmigo con solicitud en la administración de los bienes temporales de nuestra Iglesia particular, de un modo honesto y responsable”, expresó el Obispo Jesús José Herrera Quiñonez.