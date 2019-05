Alcalde de Parral habla en NCG de 'desarrollo regional'

Nuevo Casas Grandes.- Acude el presidente de Parral al municipio de Nuevo Casas Grandes, Alfredo “Caballo” Lozoya, en donde manifestó que esta localidad y Parral se encuentran en acciones parecidas en cuanto a las intercomunicaciones entre un lugar y otro.

“A parte de estar muy contento y agradecido por el recibimiento por parte del presidente municipal, Héctor Mario Galaz, quiero comentar que esto puede desembocar acciones benéficas, yo estoy convencido de que tanto a Parral como a Nuevo Casas Grandes le ha pasado el mismo fenómeno, como cuando cambiaron la carretera federal 45, Parral se quedó un poco rezagado, creo que Nuevo Casas Grandes le pasó lo mismo cuando dejo de pasar el tren”, mencionó “Caballo” Lozoya.

Añadió, que comprendía el proyecto de conectividad con puertos como Santa Teresa, en parral se está haciendo lo mismo, conectando Mazatlán con Ciudad Juárez, haciendo que uno de los puntos importantes sea Parral, “creo que las dos regiones necesitan esa interconexión, creo que a nosotros nos ha dado resultados el unirnos los presidentes municipales del sur del estado y norte de Durango para hacer los exhortos de centrar el proyecto no como tema de infraestructura, son cuantos los presidentes que piden carreteras, o los gobernadores que van y dicen mis prioridades de carreteras son estas, entonces creo que la forma de pedirlo es como un desarrollo económico regional”, enfatizó.

En este caso, señaló que lo mejor sería verlo como un desarrollo tanto regional, estatal por cercanía con Sonora, y nacional por Estados Unidos, “en ese momento y con las fuerzas de presidentes municipales que los veo unidos a toda la región del noroeste, centrados en lo que se tiene que hacer, en ese momento voltearan a ver la región en ese mismo tenor, hacen falta 1200 millones de pesos para la carretera 45, ya logramos que se pusieran 400 millones de pesos, es casi imposible que salgan todos de una sola expedición, pero la verdad es que si se dividen las temáticas y las gestiones se hacen durante el periodo de 3 años en los que estarán los alcaldes actuales, y se exponen como debe ser, estoy convencido que se pueden potenciar estas regiones como Nuevo Casas Grandes”, expresó.

Alfredo Lozoya, destacó que Parral tiene mucho que aprender de esta región noroeste, ya que tiene grandes ganaderos, agricultores, Rastro Tif, ya que también en la localidad de Parral está en construcción un rastro Tif, “Vengo a conocerlo a que me expliquen cual es el procedimiento, para también hacerlo bien en parral, sin duda estoy convencido que podemos sacar buenos proyectos que beneficien a las dos regiones”, dijo.

Por otra parte, se les cuestiono si solo estaba acudiendo a visitar a presidentes independientes, a lo cual respondió: “opino que quienes ocupan un cargo como este deben dejar a fuera la camiseta del color que lo llevo a ganar, en estos momentos somos presidentes municipales de mucha gente, cientos y miles de personas dependen de las decisiones que tomemos, yo creo que lo mejor es tomar las acertadas, y lo que este replicando buen resultado en Parral, aplicarlo en Nuevo Casas Grandes, y viceversa, yo llegue como forma independiente y no por eso voy a querer relacionarme solo con independientes.

En cuanto a su interés por contender a la Gobernación del Estado de Chihuahua, dijo que en este momento él está tratando de formar un proyecto político donde sin interesar quien lo encabece, se sepa lo que se tiene que hacer, “en este momento estoy interesado en que Parral salga adelante, que se pueda posicionar como ciudad segura, turística, con infraestructura, con obra pública en cantidades grandes, y si derivado de ese trabajo en el año 2021 la gente ve que sea una buena opción o que podamos ayudar a alguien a encabezar proyecto, yo no tengo problema, pero en este momento estoy interesado en hacer que el municipalismo en el estado realmente resurja que los presidentes municipales podamos hacer una agenda en común, para atajar los problemas que en muchas de las ciudades medianas del estado son los mismos”, finalizó.