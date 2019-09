"Al terminar mi gestión no habrá un solo bache"

Nuevo Casas Grandes.- “Quiero decirles que del Gobierno federal hubiéramos querido más pero en estos primeros 365 días no lo obtuvimos”, expresó el Alcalde Héctor Mario Galaz Griego en su primer informe de Gobierno llevado a cabo ayer, ante la ciudadanía, donde prometió que al termino de su gestión "no habrá un solo bache".

El presidente municipal, Héctor Mario Galaz, dirigió un mensaje de bienvenida en donde agradeció la presencia de autoridades, funcionarios estatales y municipales, personal de presidencia, representantes de instituciones educativas, organizaciones civiles, entre otros invitados especiales.



“Estamos contentos y emocionados, nos da mucho gusto que estén aquí y comprueben si fue cierto o no lo que se prometió, aceptamos críticas”, expresó el Alcalde, después dio la introducción a un video con el contenido del primer informe de la Administración Municipal 2018 – 2021.

Se presentó una primera parte de un video donde se ilustro el trabajo realizado por los diversos departamentos que conforman la Presidencia Municipal, inversiones, apoyos a la comunidad, eventos cívicos, culturales, deportivos y de salud, además de actividades en colaboración con Gobierno del Estado, con ferias para fomento económico en la localidad, ferias de la salud, reuniones informativas para distintos programas, entre otros.

Galaz Griego hizo un paréntesis al video en donde anunció que a partir de este mes de septiembre se comenzará a implementar un nuevo programa para pavimentación de calles, señalando lo siguiente:

“Existe un problema con las calles de la ciudad, mencionar seria ser indiscretos es un mal que desafortunadamente muchas ciudades grandes, ciudades medias. Quizás el pavimento dio lo que tenía que dar pero también ha habido pavimento reciente que presentan lo que comúnmente conocemos como baches. Esta administración los regidores, directores y directoras, y un servidor a partir de este momento lanzamos un reto”, expresó.

Así mismo, añadió que el pasado 22 de julio cuando llevaban avance en el trámite para presupuesto participativo, se dieron a la tarea de ir a donde hicieron bacheo, colonia por colonia, para ver el avance de los trabajos, “nos encontramos con un camión un metro cubico de asfalto y arena, un tanque de gas, para dar temperatura a la carpeta asfáltica, pero esto fallaba maquinas o el gas, y en pláticas con la ingeniero Hortensia, donde hablábamos de que se venía haciendo ese trabajo hace 30 años, se encontró un aliado y una empresa constructora que autorizo un arrendamiento, y se hará un trabajo de bacheo con uso de maquinaria y herramientas adecuadas, esa máquina tenía otro destino, por fortuna la empresa prefirió esta tierra, su tierra”, enfatizó dirigiéndose a los ciudadanos presentes.

Es así que anunció el Programa “Nuevo Casas Grandes...Te quiero sin baches”, con ello se comprometió a que al término de la administración 2018 – 2021 se finalizará con ni un solo bache, a palabras del propio Presidente Municipal.

Detallando que esto es un compromiso, “esto es lo que ustedes pidieron, luego de que se consultó a la ciudadanía, quien dijo que eso bacheo, pintado de calles, era lo que querían que se hiciera con el presupuesto participativo”, mencionó Galaz Griego.

De nuevo se reprodujo un video donde se informó procesos de licitación para obra pública, en donde se contempla más calles pavimentas, rehabilitación de parques, construcción de domos, construcción de topes en zonas escolares, mantenimiento a calles con recursos propios del municipios, limpieza de panteones, bacheos con un millón 820 mil pesos, por decir algunos.

“Entendemos al Gobierno Federal es de reconocer el esfuerzo que da a la satisfacción de programas sociales, quiero decirles que el Gobierno federal hubiéramos querido más pero en estos primeros 365 días no los obtuvimos, pero tenemos esperanza que vendrán tiempos mejores” expresó el Alcalde Héctor Mario Galaz.

Aunado a ello, el presidente municipal, destacó que cada 3 días se entrega una obra, ya sea cancha, comedor, baños, destacando como gran aliado de la comunidad que marca el camino, a Javier Corral Jurado, Gobernador del Estado, debido a que los fondos de gobierno estatal, han ayudado a beneficiar a esta comunidad, en este sentido agradeció al Secretario de Desarrollo Municipal Víctor Manuel Rodríguez, por su apoyo en distintas obras realizadas en Nuevo Casas Grandes.

Cabe mencionar, que el mismo día de ayer pero a las 09:00 horas, se llevó a cabo la Sesión Solemne de Cabildo, donde el Presidente Municipal Héctor Mario Galaz Griego, entregó a los miembros del Ayuntamiento de Chihuahua, el documento que contiene el Primer Informe de actividades y gestiones de la Administración Municipal 2018-2021, cumpliendo el Edil con lo que establece el tercer párrafo del artículo 19 del Código Municipal.

Asimismo, como parte del orden del día, se realizó el posicionamiento de cada una de las fuerzas políticas con respecto al primer año de gestión administrativa de Héctor Mario Galaz Griego, Presidente Municipal, de acuerdo al orden establecido en la sesión ordinaria de Cabildo celebrada el pasado 28 de agosto del año 2019.

El Secretario del Ayuntamiento Luis Javier Mendoza Valdez, al dar lectura del orden del día, detalló el orden de participación de las y los regidores que integran el Ayuntamiento, de la siguiente manera:

Independiente, Jessica Janneth Bencomo Varela, regidora del Instituto de la Mujer. Después el Partido Revolucionario Institucional, Jesús José Becerra Gutiérrez, regidor de Seguridad Pública. Siguiendo el turno de Independiente, Olivia Cantú Cortinas, regidora de Turismo. Luego por parte del Partido Acción Nacional, regidora Mayra Camarena Chávez, regidora de Trabajo y Previsión Social. Siguiendo de Morena, regidora Cleopatra Torres Ramírez, regidora de Educación. Y por último el Partido de la Revolución Democrática, Jaime Alberto Chávez García, regidor de Desarrollo Rural.

Una vez presentados los posicionamientos políticos en torno al Primer Informe de Actividades, por acuerdo de los propios regidores se determinó que el regidor de Gobernación en el Ayuntamiento, fuera quien representara a la Comisión Especial encargada de la revisión del documento, para lo cual contará con un plazo no mayor a 45 días y presentar el análisis del mismo.

“Esta Comisión Especial, contiene la pluralidad política del Honorable Ayuntamiento, la cual deberá emitir su opinión en torno a lo recibido de conformidad a lo establecido en el tercer párrafo del artículo 19 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua”, señaló el Secretario del Ayuntamiento Luis Javier Mendoza Valdez.

El regidor José Luis de la Campa Ponce, recibió de manos del Presidente Municipal, el documento que contiene el informe de actividades del Primer año de Actividades que han realizado los distintos departamentos de la Administración Municipal, en tanto que el resto de los integrantes del Cabildo recibieron en un formato digital, el contenido del Primer Informe de Actividades del Alcalde Héctor Mario Galaz Griego durante este año de estar gobernando al Municipio de Nuevo Casas Grandes.

Cabe mencionar, que a diferencia de otros presidentes municipales, que durante sus informes de gobierno responde a todos los señalamientos hechos en los posicionamientos de cada regidor que representa a un bancada partidista dentro del Ayuntamiento, Héctor Mario Galaz, se reservó cambiando de cierta manera el protocolo que regularmente se sigue en las sesiones donde se da algún posicionamiento crítico, político y sobre todo donde se destaca aquellos logros y errores cometidos en lo que va de la administración.

Sin embargo, el Alcalde Héctor Mario Galaz, escucho a cada uno de los regidores y al tener uso de la palabra solo hizo entrega del documento de su primer informe de gobierno, y minutos después dio por terminada la sesión solemne de cabildo.