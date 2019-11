Agilizarán torneo de voleibol municipal

Nuevo Casas Grandes.-Con la finalidad de agilizar la actividad del torneo municipal de voleibol en su temporada “Jorge Luis Nájera Miramontes”, a partir de esta semana las acciones estarán celebrándose en los gimnasios municipal “José Luis “Satanás” Arroyos” y Las Misiones.

Lo anterior porque se aproxima la salida de las escuelas preparatorias y del nivel superior sobre todo, y lo que se busca es terminar antes de que los jugadores partan a sus lugares de origen y los partidos por la vía de la inasistencia se lleguen a registrar.

RAMA VARONIL GIMNASIO MUNICIPAL “JOSÉ LUIS ARROYOS”

Martes 26

6:00 COBACH vs JEOC

7:00 Benito Juárez vs UACJ

8:00 Benito Juárez vs Búfalos ITSNCG

9:00 Vaqueros vs Cobras CETIS 93

Miércoles 27

6:00 Profes 91 vs Indios UACJ

7:00Halcones UTP vs Cobras CETIS 93

8:00 Fray Felipe de Jesús vs Vaqueros

9:00Búfalos ITSNCG vs COBACH

Jueves 28

6:00:00 Indios UACJ vs Fray Felipe de Jesús

8:00Halcones UTPvs Profes 91

9:00 Cobras CETIS 93 vs COBACH

Viernes 29

6:00 Fray Felipe de Jesús vs Halcones UTP

7:00 Flores Magón vs Fray Felipe de Jesús

8:00 Flores Magón vs COBACH

9:00 Cobras CETIS 93 vs Profes 91



RAMA FEMENIL GIMNASIO “LAS MISIONES”

Martes 26

6:00 Blas Pascal vs JEOC

7:00Indias UACJ vs Gacelas

8:00 Grey vs Búfalas ITSNCG

9:00 Policía Vial vs COBACH

Miércoles 27

6:00 Jaguares vs Búfalas ITSNCG

7:00 Gacelas vs Grey

8:00 Blas Pascal vs Indias UACJ

9:00 UTP vs Cobras CETIS 93

Jueves 28

6:00 Lolitas vs Fray Felipe de Jesús

7:00 COBACH vs UTP

8:00Indias UACJ vs Scorpio Pole

9:00 Grey vs Blas Pascal

Viernes 29

6:00 Fray Felipe de Jesús vs UTP

7:00 Scorpio Pole vs Grey

8:00 Jaguares vs Gacelas

9:00 Policía Vial vs Indias UACJ