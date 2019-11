Afectó apatía de Canaco ventas del Buen Fin

Nuevo Casas Grandes.- Comerciantes de la zona centro coinciden en que se registró un bajo flujo de clientela durante el Buen Fin, el cual se realizó del 15 al 18 de noviembre pero en el que realmente no participaron pues no se convocó a la campaña, y señalaron que no se han tenido aún buenas ventas a comparación del año 2018.

Durante el día de ayer se acudió a varios de los locales comerciales de la zona centro de Nuevo Casas Grandes, donde al conversar con varios comerciantes manifestaron que el flujo económico ha sido bajo, durante estos meses.

Aunado a ello, coincidieron las opiniones en que durante el Buen Fin, donde ellos regularmente tienen mayor venta, fue muy poca la clientela que se tuvo durante ese fin de semana.

Destacaron que en este año no se organizó el evento, lo cual consideran importante para promover sus productos, ya que en este año cada comercio se vio en la necesidad de colocar sus propios carteles, y faltó difusión.

Algunas de las personas que se desenvuelven en el comercio local, son de la Placita Colibrí, donde ofrecen artículos artesanales, ropa para dama y caballero, entre otros accesorios, compartieron en entrevista que en años anteriores para este mes de noviembre ya se tenía mayor movimiento, más clientes, y por lo tanto un alto flujo económico.

Pero actualmente ha sido menor la venta, incluso muchos locales se ven vacíos, y esperan que las ventas mejoren en el próximo mes de diciembre, entre el 15 y el 24, que es cuando regularmente se acercan a consumir.

Otra de las opiniones que dan los comerciantes de la ciudad, es que la económica se ha sentido muy estancada, más que el año pasado, lo cual les preocupa, debido a que han tenido que invertir más, pero aún es poca la ganancia.

En cuanto al Buen Fin, comentaron que las personas se inclinan más por obtener artículos electrónicos, como televisiones, celulares, bocinas, computadoras, Tablet, y no prestan mucha atención a otros productos, por ello no es un fin de semana donde se presente mucha venta en locales pequeños, aun cuando daban hasta un 20 por ciento de descuento en su mercancía.

Y al acercarse las fechas decembrina, esperan que sea mayor la venta que en el mes de noviembre, pero consideran que la economía se está viendo afectada en todos los sectores, y que si los productos suben su precio, es difícil para todos consumir.

Sin embargo, ya las tiendas del centro de la ciudad se pueden ver decoradas con adornos navideños, y artículos acordes a la temporada.

