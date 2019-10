Afecta manifestación de jubilados del IMSS a empresas

Nuevo Casas Grandes.- Debido a la manifestación que han realizado los Jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quienes exigen el pago de su Afore, otras empresas similares, como InverCap, se están viendo afectadas, así lo dio a conocer Luis Alberto Carrillo Valdez, asesor de ventas en esta compañía.

Carrillo Valdez, mencionó que la situación esta afectando de manera directa a otras Afores, a pesar de que el 80 por ciento de los recursos que los jubilados del IMSS se encuentran en 21Banorte, y que deberían realizar su manifestación en ese banco, no en el edificio Grecas donde se encuentra InverCap, y lugar donde hace unos días acudieron a manifestarse por las peticiones de los jubilados.



De igual modo, comentó que InverCap, es la única empresa certificada como Afore, y que otros solo son bancos, pero que su giro era exclusivamente como Afore, asegurando que el problema solo radicaba en otra empresa y con el Gobierno, que no ha regresado el recurso que exigen las personas jubiladas del IMSS.

Carrillo Valdez, agregó: “la gente desconoce que se pueden acercar a la empresa para cualquier tipo de información o asesoría profesional al respecto. La mayor parte de los jubilados del Seguro Social pertenecen a la Afore del banco Banorte, y si 21 Banorte no ha cumplido, se pueden acercar con InverCap para ser asesorados”, dijo.

En este sentido, Carrillo Valdez explicó que no es lo mismo ser pensionado a ser jubilado, donde mucho depende la edad y el sexo para determinar sus pagos.

Los beneficios para un pensionado en el sector privado son a partir de los 25 años de trabajo con la nueva Ley, y con la anterior Ley 97 a partir de los 10 años.

Cabe mencionar, que en el país existen alrededor de 10 Afores, las cuales se encargan de poner a trabajar el dinero de los trabajadores para que se vean beneficiados en su retiro.

Una Afore recopila dinero que el trabajador aporta, el dinero que aporta el patrón y el dinero que aporta el gobierno , y todo ese dinero se encuentra en el Banco de México, es ahí donde se hacen los procesos para que un pensionado o jubilado reciba sus beneficios cuando se retire o envejezca, según explicó.

El asesor de InverCap, Luis Carrillo Valdez, comentó que el 6.5 del salario bimestral va directo a las Afores. Y que una empresa que se encarga de las Afores, tiene la finalidad de hacer crecer el dinero del trabajador, para que este mismo pueda contar con un recurso a la hora de dejar de trabajar.

Con la ley 97 las personas podía iniciar los trámites de su pensión a los 60 años, pero ahora con la nueva ley, estos trámites comienzan a partir de los 65 años, detalló Carrillo Valdez.

Cabe señalar, que el dinero de las Afores se puede retirar también en caso de un accidente de trabajo o cualquier otra incapacidad.

En el caso de que una persona haya fallecido sin cobrar el dinero de su Afore, los trámites los pueden realizar 3 personas solamente: cónyuge de manera directa, los padres como ascendientes o los hijos como descendientes.

Por último, Luis Carrillo Valdez, asesor de Afore InverCap, dio a conocer que habrá cambios en el 2020, donde se podrán retirar los ahorros de las Afores, pero que no se tiene en claro que tipo de ahorros se pueden retirar, debido a que hay distintos tipos de ahorros.

Aunado a ello, hizo la invitación a las personas que se acerquen con ellos para asesorarse profesionalmente de manera gratuita, en el edifico de plaza Grecas por la avenida Benito Juárez 1006, o bien al número 636- 106-18-96.