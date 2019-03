Acusan abusos de la CES en Buenaventura

Nuevo Casas Grandes.- Ayer al mediodía fue detenido un agente de Seguridad Pública del municipio de Buenaventura, supuestamente en posesión de una porción de droga, esto como parte del operativo de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) y del Ejército.

El episodio donde además fue decomisada la patrulla, provocó un confrontamiento verbal con la Presidente, Miriam Caballero Arras, quien no ocultó a los agentes estatales sentirse molesta por lo que ella llamó un hostigamiento sistemático contra las fuerzas municipales.

El elemento detenido fue identificado como Ramón García Paisano, quien recientemente se integró a la DSPM de Buenaventura y quien iba acompañado de otro uniformado de más antigüedad.

El arresto se llevó a cabo cuando la célula mixta de estatales y miliares procedieron a la revisión de la unidad oficial de Buenaventura, en donde se argumentó que García Paisano no tiene permiso de portación de arma, además de supuestamente hallársele droga.

Inconformes con el arresto del oficial, alegaron que la detención fue totalmente arbitraria pues en realidad el agente novato aún no porta arma y hasta acusaron que posiblemente los estatales le “sembraron” la droga al municipal.

Por su parte, el Director de Comunicación Social de Buenaventura, José Alfredo Jiménez, indicó que hay indignación en la comunidad por diversos actos de abuso de parte de los elementos de la CES, donde acosan a la población con interrogatorios y hasta maltratos físicos.

“Los comerciantes prefieren cerrar sus negocios a atenderlos, porque se quejan que algunos se van sin pagar lo que consumen, los intimidad y hasta les preguntan cuestiones de otra índole que los incomoda”, indicó el funcionario.

Durante los operativos de la CES y del Ejército en la región, tras los hechos violentos donde fueron emboscados y masacrados tres agentes estatales en Gómez Farías, la célula mixta ha logrado importantes aseguramientos en Buenaventura, recuperando vehículos con reporte de robo y hasta dos camiones con 50 toneladas de combustible robado.