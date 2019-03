Acusan a militares de 'sembrar' droga

Nuevo Casas Grandes.- Familiares de tres de las personas detenidas en operativo policial realizado en días pasados en la ciudad, presentaron queja por “siembra” de drogas y armas, además de sufrir robo de artículos personales, ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

Luis Lerma, visitador de la Oficina Regional de la CEDH, en esta localidad dio a conocer que acudieron a realizar un escrito de queja los familiares de tres de los detenidos en el Operativo Policiaco, que se llevó a cabo el pasado miércoles en la localidad.

“El escrito ya está erradicado, estamos a tiempo de solicitar la información, que nos responda la autoridad correspondiente, y vamos a mandar a personal de la comisión en Juárez, a que se acerquen a la Fiscalía, ya que los detenidos se encuentran en Ciudad Juárez, en este caso sería 3 de los detenidos, dos del sexo masculino y una persona de sexo femenino”, mencionó Lerma.

Como avance de la investigación que inicio la CEDH, debido a la queja hecha por la familia de los involucrados, Lerma comentó que personal de la Comisión de Derechos Humanos en Juárez, acudirán a las instalaciones de Fiscalía para que se haga una entrevista a los detenidos, y solicitar también que personal adscrito al área médica de la comisión, haga un certificado médico de lesiones a los detenidos, e investigar sobre la no proporción de alimentación y de agua, posteriores de las 24 horas de la detención, señaló el visitador de la CEDH en esta región, quien recibió la queja de los familiares de estos 3 detenidos.

Agregó, que los familiares están dispuestos para aportar testigos, pruebas, evidencias, videos, de los hechos suscitados, y de igual modo se estará solicitando como vía de colaboración a dos autoridades que quedan cercanas al negocio familiar donde ocurrió el hecho, para que coadyuven con la investigación y proporcionen toda información que pueda ayudar al caso.

“En caso de ser comprobable la violación de derechos humanos, se determinaría una recomendación, ya que es lo que nosotros emitimos, las recomendaciones a las autoridades”, dijo Lerma.

Es decir, únicamente con la investigación que se lleve a cabo por dicha queja, la CEDH solamente emite recomendaciones a las autoridades, para las acciones hechas por los elementos involucrados.

“Los tramites que nosotros hacemos, son independientes a las que están haciendo la fiscalía general del estado, nosotros nos vamos por el accionar de los elementos de policía estatal de seguridad, dentro de las recomendaciones que se pueden hacer se encuentra el procedimiento administrativo que corresponda, para que sean sancionados los elementos que hayan violado los derechos de los detenidos”, añadió.

Cabe mencionar, que la autoridad puede aceptar o no una recomendación, si es aceptada tiene cumplimiento ya sea parcial o permanente, y en caso de que la autoridad a la que se le hagan las recomendaciones por parte de la CEDH, rechace la recomendación, se tiene que citar ante congreso del estado para que argumente por qué no aceptarla.

Los familiares de los detenidos se acercaron a la CEDH, y señalaron que “sembraron” drogas y armas, para inculpar a los detenidos, asimismo se quejaron de que fueron despojados de una alta cantidad de dinero, llaves de vehículos del negocio familiar al que pertenecían uno de ellos, siendo estos motivos para su queja ante dicha instancia.

Es importante destacar, que los detenidos se encuentran en Ciudad Juárez, y familiares de tres de ellos son quienes serán asesorados por la CEDH; familia de Luis Gerardo B.M., José Trinidad S.C., quien informaron familiares padece de facultades mentales, y una mujer que también fue detenida en el mismo operativo.

Debido a los hechos, familiares cercanos de los detenidos se acercaron a la CEDH, con la finalidad de interponer la queja por violación a sus derechos humanos, y en busca de asesoría.