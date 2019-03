Acuden cientos de fieles a recibir signo de la ceniza

Nuevo Casas Grandes.- El día de ayer dio inicio el tiempo de Cuaresma, y acuden cientos de fieles a recibir el signo de la ceniza, a las diferentes parroquias de la Diócesis, en el caso de la Catedral de la Medalla Milagrosa, acudió el Obispo Jesús José Herrera Quiñonez.

En este año la Iglesia católica da inicio con la Cuaresma este miércoles 06 de marzo del 2019, por lo que se le conoce como “Miércoles de Ceniza”, fecha en que cientos de fieles católicos acuden a los Templos para ser partícipes de ello.

En todas las parroquias y capillas de la Diócesis de Nuevo Casas Grandes se tuvo la imposición de la ceniza, para todas aquellas personas que desean empezar la cuaresma con un espíritu de penitencia.

Cabe mencionar, que desde el siglo IV la Iglesia Católica inicia la cuaresma con este signo externo, ya que en la Biblia también en muchos pasajes se habla de que cuando una persona quería hacer penitencia por algún pecado grave cometido lo hacía echándose ceniza de la cabeza a los pies, como lo hizo san Pablo, entre otros.

Hoy en día se impone sólo un poco de ceniza en la frente o en la cabeza para significar la actitud de penitencia personal, recordando aquellas palabras; “Recuerda que polvo eres y al polvo volverás”, o “Arrepiéntete y cree en el evangelio”, así lo explicó uno de los sacerdotes de esta diócesis.

Por ello en el día de Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo se obliga el ayuno a las personas de entre 18 y 59 años, según las normas de la Iglesia, aunque habrá personas que no están en condiciones de ayunar por enfermedad o alguna otra situación, ellos pueden acercarse a su párroco para que le aconseje de que otro modo lo puede hacer.

Y a los que tengan de 14 años en delante se les obliga la abstinencia de carne todos los viernes de cuaresma, incluyendo el miércoles de ceniza; aunque la abstinencia puede ser no sólo los viernes ni sólo de carne, sino también hacer el esfuerzo de abstenerse en toda la cuaresma de ciertos alimentos, bebidas, así como de hábitos que no dejan nada bueno ni para la salud ni para estar

bien con uno mismo ni con los demás.

Con motivo de lo anterior, en cada una de las parroquias y capillas que forman parte de ésta Diócesis, durante el día se tuvieron distintos horarios de Misas, en donde se impuso el signo de la ceniza. En la Catedral de la Medalla Milagrosa fue a las 7 de la noche cuando el Obispo Jesús José Herrera Quiñonez, participó también en este acto. Iniciando así el tiempo de cuaresma 2019, el cual dura 40 días, hasta la celebración de la Pascua.