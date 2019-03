Acuchillan a una empleada de asilo

Nuevo Casas Grandes.- Cuando se disponía a salir del trabajo, la empleada de un asilo en la ciudad fue agredida a cuchilladas por un sujeto desconocido para ella quien además, profirió una amenaza contra una doctora, en hechos ocurridos la tarde del domingo en plena zona centro.

Ya había finalizado su turno cuando la afectada, identificada como Brenda Vargas Franco de 32 años, salía por la parte trasera del asilo “Korimi”, ubicado en el cruce de las avenidas 5 de Mayo e Hidalgo y al estar fuera del refugio, fue atacada por el hombre que se confirmó, al momento no ha sido detenido.

El presunto se informó que portaba un cuchillo, mismo con el que atacó a la empleada del asilo y le ocasionó heridas penetrantes en el abdomen, de modo que tuvo que ser atendida y trasladada de urgencia a un hospital.

La afectada quien se encuentra estable ya, le indicó a los oficiales de la Policía Ministerial Investigadora que no podía identificar a su agresor pues “nunca lo había visto antes”.

Asimismo, dijo que al ser atacada, el hombre le dijo que eso “sólo era una advertencia” para una doctora, de la que se reserva su nombre para no entorpecer las investigaciones de la Fiscalía General del Estado.