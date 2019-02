Aclaran situación del padre Ramiro

Nuevo Casas Grandes.- El presbítero César Alejandro Gómez Arciniega, Vicario General de la Diócesis de Nuevo Casas Grandes, dio a conocer que el sacerdote que fue acusado de abuso sexual de una persona menor de edad, y quien prestaba sus servicios en el municipio de Buenaventura, no se encuentra detenido, pero que está suspendido de sus labores.

En una reunión con medios de comunicación, el presbítero César Alejandro Gómez Arciniega, informó que el padre acusado no se encuentra detenido como se había manejado, sino que se encuentra ubicado en un domicilio particular.

“La iglesia siempre va a cuidar por el bien de todos sus hijos, tanto para el padre como a las familias, y el Papa Francisco sí ha pedido claridad en todo este tipo de casos, de manera que sea la justicia quien esclarezca este caso, que se establezca la verdad y la justicia”, comentó Gómez Arciniega.

De igual modo, en respecto a una publicación que existe en las redes sociales en contra de otro sacerdote de Nuevo Casas Grandes, por el mismo delito de abuso sexual hace varios años, el presbítero contestó que“No se puede estar difamando de esa manera, no se puede desprestigiar de esa manera a una persona en medios de comunicación, si alguna persona le consta que aquella situación aconteció, tiene el derecho de presentar una denuncia en la Fiscalía, pero que si no le consta que corrija lo dicho”.

De igual modo, el Vicario General, dijo que la iglesia no es quién para determinar si el padre es culpable o no, que son las propias autoridades judiciales las que determinen si hubo tal abuso sexual o no.

Por último, el mensaje de la Diócesis de Nuevo Casas Grandes a la ciudadanía, en voz del presbítero Cesar Alejandro Gómez Arciniega, maneja lo siguiente:

“Creo que tenemos que ser cuidadosos en todo lo que leemos, tenemos que aprender a discernir, que es lo objetivo y que es lo subjetivo, donde realmente aquí si hay lo que sirva para establecer la justicia y donde se tienen que dejar de lado los comentarios de secundarios o de terceras personas, que solo quieren confundir a la ciudadanía, la iglesia no es definida, si hay un delito se tiene que castigar, pero si no lo hay no tiene por qué castigarse, y el castigo va de acuerdo a la medida del delito, no le corresponde a la iglesia decir si hay culpabilidad o no, eso le corresponde a las autoridades civiles, pero creo que es conveniente que tomemos conciencia porque hay sacerdotes excelentes, muy trabajadores, tenemos una iglesia que ora constantemente, que tiene que crecer y sacrificarse en medio de los desafíos y de los retos que cada día se presentan, la iglesia sigue siendo aquella madre, aquella institución que acoge a todos sus hijos y busca el bienestar de todos y cada uno de ellos, invito a la ciudadanía a ser sanamente críticos para discernir lo objetivo de lo subjetivo”.

Asimismo, informó que el Padre Ramiro P., no está detenido, pero que acudió a compadecer ya que fue llamado por la Fiscalía por un supuesto abuso de menores, mencionando que no es una violación, y que no se ha comprobado el delito, pero que sí existe una acusación contra él, y por ello el acusado se dio a la tarea de comparecer en Ciudad Juárez.