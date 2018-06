Video oficial de Telemundo Sin Senos Si Hay Paraíso 3. La nueva temporada estrena el martes 12 de junio a las 9/8C por Telemundo.

Catalina La Grande, a quien todos daban por muerta, regresó. Apoyada por agentes encubiertos, consiguio capturar y extraditar a La Diabla a los Estados Unidos. Pero La Diabla logra evadir las autoridades y huye a Colombia. Una vez amigas inseparables, ahora, Catalina y La Diabla se enfrentan como enemigas mortales.

Es una división de Empresas y Contenido Hispano de NBCUniversal, liderando la industria en la producción y distribución de contenido en español de alta calidad a través de múltiples plataformas para los hispanos en los EEUU y a audiencias alrededor del mundo. Ofrece producciones originales, películas de cine, noticias y eventos deportivos de primera categoría y es el proveedor de contenido en español número dos mundialmente sindicando contenido a más de 100 países en más de 35 idiomas.

