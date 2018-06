Full Episode:

Video oficial de Telemundo Novelas El Señor de los Cielos 6. Milton Jiménez queda deslumbrado con la belleza de Evelina, la prometida del Pastor Felipe, por quien se deshace en halagos y le da una jugosa limosna.

El Señor de los Cielos 6

Tras haber recuperado su fortuna y pensnando en retirarse, Aurelio Casillas se convierte en presa de los dolientes de todos los que ha destruido, maltratado, traicionado y manipulado, y hasta su propia familia se volverá contra él. Quizás ha llegado el momento en que Aurelio pague por sus pecados.

