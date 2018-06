Full Episode:

http://www.telemundo.com/super-series/2018/06/01/el-senor-de-los-cielos-6-capitulo-19-sueltan-la-sopa-o-casillas-mata-los

Video oficial de Telemundo Novelas El Señor de los Cielos 6. Aurelio increpa a los guerrilleros a que le digan la verdad, luego que Corina le informa que la muerte de Quezada, puede tratarse de una farsa.

SUBSCRIBETE: http://bit.ly/1DDw9DR

El Señor de los Cielos 6

Tras haber recuperado su fortuna y pensnando en retirarse, Aurelio Casillas se convierte en presa de los dolientes de todos los que ha destruido, maltratado, traicionado y manipulado, y hasta su propia familia se volverá contra él. Quizás ha llegado el momento en que Aurelio pague por sus pecados.

SUBSCRIBETE: http://bit.ly/11evqY8

Telemundo

Es una división de Empresas y Contenido Hispano de NBCUniversal, liderando la industria en la producción y distribución de contenido en español de alta calidad a través de múltiples plataformas para los hispanos en los EEUU y a audiencias alrededor del mundo. Ofrece producciones originales, películas de cine, noticias y eventos deportivos de primera categoría y es el proveedor de contenido en español número dos mundialmente sindicando contenido a más de 100 países en más de 35 idiomas.

FOLLOW US IN TWITTER: http://bit.ly/1vl4zqp

LIKE US IN FACEBOOK: http://on.fb.me/1EWlDol

GOOGLE+: http://bit.ly/1xR1rlI

El Señor de los Cielos 6 | Capítulo 19 | Telemundo Novelas

www.youtube.com/user/tlmdnovelas