Full Epiosode:

http://www.telemundo.com/series-y-novelas/2018/05/30/al-otro-lado-del-muro-capitulo-70-sofia-acepta-casarse-de-nuevo-con

Video oficial de Telemundo Novelas Al Otro Lado Del Muro. Con tal de proteger a Alondra, Sofía se sacrifica y le dice a Ernesto que está convencida que él, es el hombre de su vida; y por eso acepta su propuesta.

SUBSCRIBETE: http://bit.ly/1DDw9DR

Al Otro Lado Del Muro

Una historia de mundos opuestos, de brechas culturales, de maneras distintas de ver la vida, que pretende reflejar el día a día de los migrantes que intentan abrirse paso en un mundo ajeno y muchas veces hostil. Una historia que cuenta la vida de dos mujeres que llegan a vivir a Estados Unidos: Una persiguiendo un sueño y la otra huyendo de una pesadilla.

SUBSCRIBETE: http://bit.ly/11evqY8

Telemundo

Es una división de Empresas y Contenido Hispano de NBCUniversal, liderando la industria en la producción y distribución de contenido en español de alta calidad a través de múltiples plataformas para los hispanos en los EEUU y a audiencias alrededor del mundo. Ofrece producciones originales, películas de cine, noticias y eventos deportivos de primera categoría y es el proveedor de contenido en español número dos mundialmente sindicando contenido a más de 100 países en más de 35 idiomas.

FOLLOW US IN TWITTER: http://bit.ly/1vl4zqp

LIKE US IN FACEBOOK: http://on.fb.me/1EWlDol

GOOGLE+: http://bit.ly/1xR1rlI

Al Otro Lado Del Muro | Capítulo 70 | Telemundo Novelas

www.youtube.com/user/tlmdnovelas