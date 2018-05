El candidato a la Presidencia de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, rechazó invitar a su proyecto al ex Presidente Felipe Calderón, esposo de ex candidata independiente, Margarita Zavala, a quien sí ha buscado. “Tenemos comunicación, mucha gente de su equipo (de Margarita Zavala) se está sumando a nuestro proyecto en distintas partes del país. La comunicación es buena y con él (Calderón) no voy a polemizar”, dijo al término de su participación en la Cumbre Ciudadana, donde se pronunció por empoderar a la sociedad civil.

Suscríbete a nuestro canal para recibir más noticias de México y el mundo

https://www.youtube.com/user/MILENIO

Entra a:

http://tv.milenio.com/

Mantente informado:

http://www.milenio.com/

Facebook:

https://www.facebook.com/MilenioDiario/

Twitter:

https://twitter.com/Milenio