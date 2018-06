Stu Velasco, ex subdirector de Policía Nacional de Guatemal, dijo en entrevista con MILENIO que tras la explosión del Volcán de Fuego decenas de víctimas mortales quedaron petrificadas ya fueron sorprendidos y que no les dio tiempo de salir de sus hogares. Muchas de las personas fueron sorprendidas por la lava y cenizas que arrojó el volcán, agregó. Dijo también que decenas de personas, que vivían en las faldas del volcán, se encuentran desaparecidas por lo que no se descarta que el número de víctimas mortales aumente en las próximas horas. Una aldea de unas 100 personas quedó destruida en su totalidad. En el departamento de Escuintla fueron instalados varios albergues, por lo que hizo un llamado a todas las personas que puedan trasladar a esos lugares para darles todo el apoyo y atención necesaria ya que los equipos de emergencia trabajan sin descansar y es imposible atender a toda las personas afectada.

