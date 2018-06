Los sobrevivientes del Volcán de Fuego corrieron con suerte. No fue una evacuación controlada la de sus comunidades, ni ayuda de una autoridad. Cuando la lava estaba por alcanzar el poblado, un autobús pasó y recogió a todos los que pudo. Muchos que no se dieron cuenta o no alcanzaron el vehículo, murieron.

