Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco” no cree haber sido duro con Margarita Zavala, luego que esta renunció a su candidatura.

“Yo no fui duro dije ‘pa que te metes a jugar un maratón si a media campaña dices ya me cansé’, pues la competencia es dura. No la trate mal, duro pero no mal.”

