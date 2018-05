El candidato independiente a la presidencia de México platicó como fue que hizo ese comparativo. “Yo estaba en Zacatecas y traía mi caballo. Felipe Calderón dijo que salía demasiado caro el caballo, que de dónde sacaba dinero. No me sale caro, lo traigo conmigo le compró una paca de alfafa a la semana y es tanto del caballerango. Mi mujer me sale más cara. Mi esposa en Quintana Roo estaba con un tortota del mercado y dijo ‘le salgo más cara’.”

14- Si el Bronco pierde las elecciones vuelve al gobierno de Nuevo Léon

Jaime Rodríguez Calderón comentó que el INE tiene toda la facultad de investigar las irregularidades del proceso en su campaña y el candidato de demostrar que no existe.

Además aseguró que en caso de no ganar la presidencia de México volvería la Gubernatura de Nuevo Léon pues aún en el gobernador con licencia y tampoco aceptaría un puesto en el gabinete de Andrés Manuel, Meade o Anaya.

15- El Bronco investigará a Peña Nieto, Anaya y AMLO si es presidente

Cuando fue cuestionado Jaime Rodríguez Calderón sobre si iniciaría una investigación en contra de Enrique Peña Nieto, el candidato independiente aseguro que sí y lo mismo haría con Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya. Y considera que sería un error que el PRI continuará en el gobierno.

