El Estado-Nación ha sido rebasado por la empresa, por lo que las trasnacionales determinan el movimiento de seres humanos en el siglo XXI, que vive momentos de gran movilidad humana en el planeta, en la cual la migración sólo es una parte; además, sobre movimientos migratorios no hay cifras seguras. Podemos confiar en que hay 700 mil estadunidenses viviendo en México, pero no son comprobables las cifras de once o doce millones de mexicanos en Estados Unidos porque no sabemos cuántos salen hacia allá, afirmó en entrevista Rafael Ortega.

