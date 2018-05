Carlos Puig le dice a El Bronco, “no va a ser presidente” a lo que Jaime Rodríguez Calderón le contesta, “debemos ser atrevidos si yo me hubiera quedado en el rancho no fuera ingeniero […] soy el primer gobernador independiente, me atreví”.

