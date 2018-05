Jaime Rodríguez Calderón expresó que está de acuerdo con el aborto. También está a favor del matrimonio igualitario “que cada quien se casé con quien quiera” sin embrago no está a favor de la adopción gay pues “porque la cultura mexicana no permite eso, la educación de los mexicanos le van a hacer bullying a esos niños y eso sería mucho más dañino. Tendríamos que ir generando una educación. No estoy en contra”.

