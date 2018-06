ndrés Manuel López Obrador aseguró que algunos empresarios se han beneficiado de “jugosos negocios” en los últimos gobiernos, por lo que rechazan un cambio en el país. Durante una gira por Guanajuato y Michoacán, el candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia señaló de nueva cuenta a Germán Larrea, director ejecutivo de Grupo México. “Aquí me pasaría todo el día hablándoles de los jugosos negocios que se hacen al amparo del poder. Nada más voy a hablar de uno que se me viene a la cabeza, porque hay una polémica con algunos hombres de negocios que no quieren el cambio porque les ha ido muy bien, se comprende, pero el pueblo de México sí quiere.

