La app de mensajería instantánea WhatsApp, ha incluido una serie de cambios y novedades en su servicio con la finalidad de mantenerse en el gusto del público y evitar así, que los usuarios cambien su servicio por alguno de la competencia.

Uno de estos cambios, es el envío más rápido y eficiente de las fotografías, por medio de la carga predictiva, opción disponible para iOS y Android dentro de la app.

Se trata de una herramienta que permite a WhatsApp saber cuando vas a mandar una foto en un chat, anticipándose de esa forma al usuario y preparando el servidor para el envío de dichos archivos.

De acuerdo con el portal WABetaInfo, WhatsApp ahora analiza las imágenes que vamos a enviar para adelantarse a nuestro envío. Esto evitará que el clásico reloj de espera hasta que se envía la foto aparezca junto a nuestra foto enviada.

No obstante, es importante mencionar que aunque la foto se sube al servidor, ésta no se envía al destinatario hasta que nosotros pulsamos en el botón enviar. Esto podría hacer que, en el caso de arrepentirnos, la imagen podrá estar precargada, aunque no enviada.

Asimismo, esta herramienta funciona con las fotos que no están editadas, por lo que las modificadas se tardarán lo normal en enviar. Tampoco funciona con los GIFs o con los videos.

Esta novedad ya se encuentra disponible en la actualización de iOS 2.18.61, sin embargo en Android está apareciendo de manera paulatina.