#EnPortada

Las hay de tamaño pequeño, inteligentes, 4K, LED, OLED, de muchas pulgadas, curvas, ultra delgadas y hasta con una app para ver los partidos de la Copa FIFA en vivo. Este es un buen momento para adquirir una televisión por lo que te proponemos algunas de las mejores opciones.

Si no has cambiado tu televisión en por lo menos cuatro años, lo mínimo que necesitas saber es que todas ya incluyen sintonizador digital (a partir del apagón analógico en nuestro país), por lo que no es necesario comprar ningún tipo de convertidor para captar la señal digital de TV abierta. También es bueno saber que la resolución 4K o Ultra HD ya puede encontrarse a precios accesibles y es la más alta en el mercado (aunque ya existen aparatos con resolución 8K, que llegarán al país en un par de años).

Hacer una buena compra implica escoger una televisión que tenga funciones de Smart TV con acceso a apps y conexión a Internet, con una resolución no menor a Full HD, y que integre el mayor número posible de conectores como USB, HDMI y salida de audio digital. Los paneles LED y OLED son lo de hoy, pues dejaron atrás desde hace mucho a las pantallas de plasma.



Artículo La tecnología del Mundial

Techbit Los estadios, el balón… toda Rusia se prepara con lo último en tecnología deportiva

Tomando en cuenta lo anterior hablemos de otros componentes que pueden hacer que un par de televisiones con el mismo tamaño de pantalla tengan precios muy diferentes. Pensemos en los autos, todos tienen cuatro llantas, motor y puertas, pero dependiendo de la potencia, calidad y diseño, hay unos más caros que otros. Así, aunque dos televisores, incluso de la misma marca, tengan una pantalla LED de 40 pulgadas y funciones de Smart TV, puede ser que la resolución, el número de conectores, la calidad de las imágenes e incluso la potencia del audio y la velocidad de respuesta de la interfaz, sean diferentes, además de temas mucho más obvios como el diseño y el grosor de la TV.

Por ejemplo, una televisión de 40 pulgadas y resolución Full HD se ubica en el rango de los 5 mil 500 pesos para un modelo de entrada, pero si queremos funciones de Smart TV habrá que aumentar alrededor de mil pesos más pues, aunque hay dispositivos que agregan la funcionalidad inteligente a las televisiones, es mejor tenerlas integradas de fábrica.

En cuanto a los conectores, los puertos USB, por ejemplo, permiten ver nuestras fotografías y videos o escuchar música, y si tenemos consolas de videojuegos o reproductores Blu-Ray o DVD necesitaremos varias entradas HDMI. La conexión a Internet puede ser inalámbrica aunque, con un puerto Ethernet para conectar un cable de red, aseguramos una mejor velocidad, sobre todo si la TV está lejos de la señal Wi-Fi. Y, ya con acceso a la red, podremos usar fácilmente apps como Netflix, YouTube o Spotify, y en algunos casos, hasta juegos.

Pongamos atención ahora a las resoluciones. Como dijimos antes, la menor recomendable es Full HD, aunque ya bajaron los precios de las televisiones 4K, por lo que con 9 mil pesos se puede adquirir una pantalla de 43 pulgadas a resolución 3840×2160, mejor conocida como 4K o UltraHD, con tecnologías LED y Smart TV. Los modelos más avanzados con esta resolución ofrecen mejoras en el panel y el procesador para brindar mayor calidad de imagen y tecnología de Alto Rango Dinámico (HDR, por sus siglas en inglés) que proporciona mejores niveles de negros y contraste.

En este nivel estamos hablando de precios que inician en los 30 mil pesos para 55 pulgadas y que pueden llegar a los 80 mil pesos para las 65 pulgadas, son más costosos modelos de mayor tamaño (75 u 80 pulgadas) o con diseños más estilizados.

Antes de llegar al listado de recomendaciones hacemos una distinción importante en la que vale la pena fijarse al momento de adquirir un televisor: la mayoría de los fabricantes utiliza algún tipo de nomenclatura que incluye números progresivos para sus modelos y, usualmente, el número más alto es mejor. Así, tenemos que las TV Samsung Series 6 son más baratas que las de la Series 7 y 8, que cuentan con mejores componentes. En el caso de Sony, por ejemplo, los modelos correspondientes al año 2018 incluyen la clave X850F, aunque aún está en el mercado el modelo X750D, que es anterior. Hisense por su parte presentó recientemente sus modelos UH6, UH8, UH9 y UH9 Plus y ese orden indica el rango de precio y mejores características. Por último, LG tiene en sus líneas premium los modelos OLED serie E7 y W7, aunque su sitio web ya nos muestra los nuevos E8 y W8.

Si vas a comprar una pantalla inteligente aquí te dejamos algunas opciones…

GAMA BAJA

Hisense 50H6D

En la categoría de modelos de entrada con características premium se encuentra la televisión Hisense 50H6D con resolución Ultra HD 4K y pantalla de 50 pulgadas, con diseño delgado, tecnología HDR y funciones de Smart TV que te permite conectarte a Internet además de acceder a aplicaciones. Cuenta con tres entradas USB, cuatro HDMI y conexión Ethernet. Una característica importante de este modelo es que, gracias a que Hisense es el patrocinador oficial de la Copa Mundial Rusia 2018, la serie H6 contará con una app especial que permitirá ver 30 de los 32 partidos del mundial, en vivo y completamente gratis.

Precio aproximado: 11 mil pesos.

Vizio D50-D1 / D50U-D1

Las pantallas Vizio ofrecen una buena relación precio-calidad, y este modelo de 50 pulgadas, ya sea en resolución Full HD o Ultra HD 4K es una buena opción en el segmento de entrada para televisiones con panel LED. Tiene funciones de Smart TV, un control remoto amigable y entrega una buena calidad de imagen con tecnologías como retroiluminación para brindar uniformidad de luz y una mejor imagen. Aunque tiene solo un puerto USB, está equipada con tres entradas HDMI por lo que no tendrás problemas en conectar dispositivos como consolas de videojuegos o reproductores Blu-Ray.

Precio aproximado: Modelo Full HD 8 mil pesos. Modelo 4K, 10 mil pesos.

GAMA MEDIA

LG Serie UJ6350/6560

Estos modelos de LG, que en México pueden encontrarse en tamaños de 49, 55 y hasta 65 pulgadas, agregan un par

de elementos a la experiencia de ver televisión en resolución Ultra HD 4K: un panel IPS y tecnología HDR. Con dicho panel el ángulo de visión se extiende mucho más en comparación con una pantalla tradicional brindando mayor contraste desde cualquier ángulo de visión, a su vez, con sus funciones de HDR es posible visualizar el contenido de alto rango dinámico de diversas fuentes como Netflix, aplicación a la que se puede acceder directamente a través del control remoto. También incluye una herramienta que amplifica el rango dinámico de una imagen estándar para entregar una experiencia visual cercana al HDR.

Por otra parte, su interfaz de Smart TV, llamada WebOS, es muy amigable y ofrece una aplicación con la que se pueden obtener estadísticas en vivo de los partidos de futbol de las ligas latinoamericanas y, durante el Mundial Rusia 2018, de todos los partidos de la copa. En el área de sonido está equipada con el más reciente simulador de sonido envolvente de LG con siete canales virtuales para una inmersión superior.

En otros apartados cuenta con tres conectores HDMI, dos USB y un puerto Ethernet, además de conexión Wi-Fi de alta velocidad y Bluetooth.

Precio aproximado: a partir de

12 mil pesos para el modelo de 49 pulgadas.

Samsung Serie 6 MU6300

A pesar de no ser la única marca en México con televisiones curvas, Samsung es la que más presencia tiene en esta categoría. Planeadas para ofrecer una mejor experiencia en términos de inmersión en el contenido, los televisores curvos también tienen un diseño que destaca. El modelo MU6300 Serie 6 de Samsung, disponible en tamaños de 49, 55 y 65 pulgadas, ofrece resolución Ultra HD 4K, funciones de Smart TV y tecnologías HDR y PurColour.

Asimismo, cuentan con tecnologías exclusivas de la marca como “Auto Depth Enhancer” que ajusta los niveles de contraste por capas para brindar una mejor sensación de profundidad, logrando la inmersión visual para la que fue creada este estilo de pantalla. Su control remoto puede ser utilizado con comandos de voz y, si tu smartphone es de la misma marca, hay muchas opciones que hacen más fácil controlar la TV a través de su aplicación Smart View.

Cuenta con dos conexiones USB, tres HDMI, puerto Ethernet, Wi-Fi inalámbrico y audio Bluetooth. Tiene también una función que encuentra y reconoce todos tus dispositivos conectados y muestra automáticamente sus nombres para simplificar tus selecciones de entrada, además de la función Smart Hub, que recopila y brinda fácil acceso a los diferentes proveedores de contenido que tengas contratados.

Precio aproximado: a partir de 13 mil pesos para el modelo de 49 pulgadas.

GAMA ALTA

Panasonic Viera TC-65EX750X

Panasonic decidió que, para su línea de gama alta, buscaría alcanzar estándares de calidad 4K similares a los que utilizan los creadores de grandes producciones cinematográficas. Su modelo de 65 pulgadas entrega resolución Ultra HD 4K y HDR mediante su sistema “Hexa Chroma Drive Pro 4K” para lograr el mayor nivel de detalle en la reproducción de colores en imágenes 4K. Su sistema proporciona una mayor cobertura de color gracias a su tecnología de procesamiento con reproducción de seis colores, complementada con su función 4K HDR Pro y el respaldo de su procesador Studio Color HCX2 que cuenta con una calibración especial en temas de nivel de brillo y negros hecha por un colorista de Hollywood.

Su panel es LCD con una tecnología de Súper Brillo que permite que la luz fluya con mayor facilidad. Su control remoto incluye la función Ultra-Vívid que mejora el contraste y los colores de diferentes escenas como caricaturas, telenovelas y futbol que, a través de esta función, hace lucir los campos de juego y los uniformes más realistas.

Tiene también un sistema de audio envolvente llamado VR-Audio True Surround. Ofrece funciones de Smart TV, con la capacidad de reproducir contenido de manera inalámbrica. Tiene tres conectores USB, cuatro HDMI, puerto Ethernet y conectividad Bluetooth.

Precio aproximado: a partir de

32 mil pesos.

Sony Bravia Serie X850F

Ofrece resolución Ultra HD 4K en tres tamaños: 65, 75 y 85 pulgadas. Son pantallas delgadas con Procesador X1 dedicado para HDR; procesador X-Reality Pro, para mejorar las imágenes aún cuando no son 4K de origen; Pantalla Triluminos, para colores más vívidos; y Clear Audio+, para una experiencia envolvente de sonido. Cuentan con Android TV por lo que brinda acceso a una gran cantidad de apps en la Google Play Store e incluye la función de transmisión con Chromecast. Tiene 16GB de almacenamiento, tres conectores USB, cuatro HDMI, puerto Ethernet, Wi-Fi y Bluetooth.

Precio aproximado: a partir de 28 mil pesos para 65 pulgadas.