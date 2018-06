Si los mosquitos y tú no congenian del todo y no cuentas con un repelente que te ayude a evitar su molesto zumbido y picaduras no te preocupes, ya que Xiaomi tiene una solución a este problema.

La tecnológica lanzó al mercado un repelente de mosquitos que utiliza dos pilas AA, necesarias para accionar el ventilador que esparce el repelente, de esta forma se diferencia de otros repelentes, que necesitan conectarse a la corriente y por ende expiden calor.

La firma indicó que el par de pilas permiten un funcionamiento de hasta durante 90 días, lo que significa que podremos utilizarlo durante los tres meses de verano con un solo recambio del repelente, un film antimosquitos con transflutrina que tiene una duración de 720 horas, 30 días de uso continuo o 90 días si lo usamos 8 horas.

Con solo presionar el botón de encendido, se activará el temporizador de 10 horas, por lo que podremos utilizarlo toda la noche y no tendremos que preocuparnos por apagarlo, ya que una vez terminado el tiempo automáticamente lo hará.

Xiaomi, recomienda utilizarlo en habitaciones de hasta 28 metros cuadrados ya que su eficacia se vería mermada, por lo que si cuentas con un espacio de mayores proporciones, es recomendable utilizar dos repelentes para evitar zonas muertas.

Su uso es muy sencillo e intuitivo, ya que posee varios modos de iluminación para indicarnos el estado en el que se encuentra. El color verde indica que funciona normalmente, mientras que dos tonos verdes, refieren a que el temporizador de 10 horas está activado. Asimismo, cuando veamos una luz roja doble, significa que queda poco repelente y si parpadea en naranja, la batería se está agotando. Por último, si se están agotando tanto la batería y la dosis de repelente, veras parpadear una luz naranja y roja.

Si deseas adquirirlo, ingresa aquí.