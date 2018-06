En 2017, de acuerdo con información de Gartner, las ventas globales de teléfonos inteligentes crecieron hasta alcanzar los 380 millones de unidades, lo cual representó un incremento de 9.1% comparado con el mismo periodo del año 2016. Y es que los celulares cada vez se vuelven más indispensable en la vida cotidiana al utilizarse para actividades como sacar fotografías, grabar audio y también para reproducir música. Sin embargo, expertos afirman que los smartphones no llegarán a reemplazar a los reproductores conocidos como MP4, que han sido desarrollados específicamente para reproducir música con alta calidad de audio.

“Los celulares no pueden superar las funcionalidades de los reproductores, sobre todo porque la evolución de los MP3 y MP4 no va a parar. Actualmente, por ejemplo, se están desarrollando nuevos modelos con definición Hi-Fi, esa es la principal apuesta de la industria en general y el smartphone no está concebido al día de hoy para escuchar con una definición tan alta en la calidad de música”, plantea Marco Antonio Velázquez, product manager de la empresa Energy Sistem.

En 2001 la compañía española Energy Sistem (que este mes estará llegando a México) lanzó su primer reproductor MP3 en su país de origen y afirman que incluso llegaron a vender más unidades que Apple (iPod) en el mercado español precisamente porque llegaron un año antes. Con base en esa experiencia, han fortalecido la familia de reproductores MP3 y MP4 con la misión de siempre cumplir las necesidades de los usuarios a nivel de audio portátil.

“Es verdad que ahora la tendencia es que la música se escuche en el smartphone ya sea por cable o bluetooth, por ello nosotros hemos ido adaptando en los MP3 y MP4 las nuevas tecnologías, pero no solo eso, también añadimos mejoras en otros rubros como la resolución de la pantalla y una mayor facilidad de uso, porque los enfocamos en algo específico: la música”, explica el ejecutivo de Energy Sistem.

Añadió que, por ejemplo, quienes realizan deportes muchas veces llevan su celular consigo. “El problema es que es un equipo algo pesado e incómodo por su tamaño. Consideramos que durante tu momento deportivo lo que quieres es enfocarte precisamente en el deporte y no estar recibiendo mensajes de WhatsApp. Tener la facilidad de concentrarte solo en tu música y que te ayude a entrenar mejor y a alcanzar tus retos”, expone Velázquez.

Si bien la marca acepta que el mercado de la música digital comenzó a volcarse sobre los smartphones llevando a algunas compañías a dejar de hacer reproductores, aseguran que ellos no se vieron afectados. “ Nosotros al seguir en ese mercado crecimos, porque al menos la demanda en España siguió y, al no haber tanta oferta, nos benefició, incluso subieron la ventas”. En el caso de México, Velázquez afirma que están teniendo mucha aceptación.

“Seguimos creyendo que es un dispositivo que todo mundo necesita y puede utilizar. Se adecua tanto a los gustos como a los géneros de cada una de las personas”, dijo el ejecutivo y adelantó que para el 2019 los dispositivos de Energy Sistem tendrá calidad HiFi e incorporarán otras tecnologías como conexión Wi-Fi, además de permitir compartir música no solo con un auricular, sino con varios a la vez para que dos personas escuchen la misma canción al mismo tiempo de un mismo reproductor.

Reproductor Mp4 Touch

Reproduce: MP3 / FLAC / WMA / WAV / APE

Pantalla: LCD con más de

65 mil colores

Auriculares: intrauditivos con imanes de neodimio

Radio: FM integrada

Expansión: de memoria con

microSD (hasta 64GB)

Reproduce: videos en formato AMV

Conectividad: bluetooth

Siete modos de ecualización

Grabadora de voz digital con micrófono integrado

Batería de litio recargable

Precio: 849 pesos

Dónde: www.energysistem.com