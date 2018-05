Ya inició la quinta edición del Hot Sale, iniciativa creada por la Asociación Mexicana de Venta Online, con el objetivo de incentivar y reactivar la economía mexicana a través de descuentos y promociones en compras electrónicas del 28 de mayo y hasta el 2 de junio.

Por tal motivo, varias firmas y portales de internet se han sumado a la iniciativa y cuentan con una serie de descuentos para que encuentres ese detalle especial que estabas buscando.

Según un estudio de e-commerce en México del 2017, hecho a finales del año pasado por la AMIPCI, 3 de cada 4 mexicanos realizaron sus compras en línea en los últimos 3 meses, generando así, un incremento exponencial que beneficia a esta industria.

Las razones principales para este aumento, son las buenas experiencias de compra en diferentes canales. De igual forma, los precios competitivos de los productos, la rapidez de entrega, la información detallada del producto y las políticas de devolución, son otros de los factores que generan un aumento en la confianza del consumidor hacia el e-commerce en México.

Durante este Hot Sale 2018, el portal Linio posee múltiples descuentos en todas sus categorías, como tecnología, donde podremos encontrar desde Smart TVs de todos los tamaños, equipos de cómputo, videojuegos y smatphones como el Xiaomi Redmi 5a, con diversos descuentos.

Otras ofertas incluyen descuentos del 20% hasta 50% en relojes, perfumes, lentes de sol y calzado en marcas como Adidas y Loly in the Sky para seguir apoyando el diseño mexicano. Aunque si lo que buscas es mejorar tu salud no te quedarás atrás, ya que en las categorías de salud y ejercicio podrás encontrar hasta 60%.

Conoce el top 15 de gadgets

1. Xiaomi Redmi 5a a 1,799 pesos.

2. Samsung S9+ a 16,780 pesos.

3. Playstation 4 Slim a 6,899 pesos.

4. Consola Super Nintendo Entertainment System Classic Mini a 2,329 pesos.

5. Nintendo Switch Neón a 6,749 pesos.

6. Apple iPad 9.7″ Wi-Fi 32GB-Space Gray a 6,999 pesos.

7. All in One HP 22-b202la,Intel Core i3,Windows 10 home 64,Ram 4 GB, DD 1 TB de 21.5’’ a 10,999 pesos.

8. Laptop HP 245 G5 AMD A8 RAM 8GB DD 1TB + Mouse a 8,299 pesos.

9. Laptop Lenovo Ideapad 320-15ISK Core I3 RAM 4GB DD 1TB Platinum + REGALOS A 7,499 pesos.

10. PlayStation VR + PlayStation Camera + Gran Turismo a 5,499 pesos.

11. Moto G5 Dual Sim 4g 32GB a 3,399 pesos.

12. Sony Xperia Xa1 Ultra 32gb+4ram a 5,880 pesos.

13. Huawei Mate 10 Lite Dual Sim 4+64GB a 5,780 pesos.

14. Pantalla Makena 32″ TV Grand LED HD a 2,799 pesos.

15. Reproductor Streaming Alambrico Media Player Roku Premiere + a 1,899 pesos.

En esta quinta edición de Hot Sale, podrás encontrar múltiples formas de pago en Linio, como pago contra entrega, transferencias bancarias, pago en OXXO, pagos con puntos BBVA Bancomer, PayPal, tarjetas de crédito y débito entre otras.