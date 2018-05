#Gamers

La compañía Atari, aprovechó la ola de nostalgia producida por Nintendo y NES Classic Edition y su Mini NES y anunció el año pasado que estaba trabajando en una nueva consola con la que competiría nuevamente en el mercado de videojuegos.

La Atari VCS conocida anteriormente como Ataribox ya comenzó su preventa, incluyendo algunos detalles y disponibilidad y apesar de que la consola no cuenta aún con un precio definido, es posible reservarla al donar cierta cantidad de dinero en el portal Indiegogo.

Sin embargo, que su aspecto clásico no te engañe, ya que tanto el software como el hardware se han renovado para adecuarse a las exigencias del jugador actual. Atari ha mencionado que la VCS podrá correr juegos en 4K, tendrá compatibilidad con HDR, incluye Wi-Fi, Bluetooth 5, almacenamiento expansible y puertos USB 3.

Asimismo, la Atari VCS incluye un sistema operativo Linux y su conectividad será a través de HDMI. En cuanto a almacenamiento, posee 32 GB internos, pero será compatible tanto con discos duros externos como tarjetas SD. Incluso almacenamiento en la nube.

Su procesador es un AMD Bristol Ridge A1 acompañado de una tarjeta gráfica Radeon R7 con 4 GB de memoria RAM DDR4.

Para no matar la nostalgia, la consola contará con un clásico joystick, que ayudará a revivir la experiencia de la versión original. Sin embargo, también incluirá por separado un mando de consola estándar llamado Modern Controller, para que los controles no sean sean un problema al momento de utilizar el dispositivo. Ambos mandos son inalámbricos y recargables a través de USB tipo C.

Los periféricos soportados serán tanto teclado como ratón vía USB.