#JuevesDeApps

Los dispositivos móviles como celulares y tabletas han integrado muchas actividades dentro de sí, como videojuegos, ver videos, series, escuchar música, realizar textos y presentaciones de trabajo y escolares y también fomentar la lectura.

Gracias a la movilidad que presentan estos gadgets, podemos disfrutar de grandes obras literarias prácticamente donde queramos. Uno de estos clásicos es el maestro del terror Edgar Allan Poe, autor que con sus diversos relatos nos transporta a otra época plagada de misterio, suspenso y horror, así que si eres fan de este dramaturgo, esta app es para ti.

Nunca más

Edgar Allan Poe Collection Vol. 1 es, como su nombre lo indica una colección de relatos de este autor, que incluye las obras “El retrato oval, El Corazón delator, Annabel Lee y la Máscara de la Muerte roja”.

No obstante, no es sólo una lectura cotidiana, ya que esta app cuenta con características interactivas para hacer más vividos los relatos, por lo que tendrás que echar mano de tus sentidos y escuchar, tocar y mover tu dispositivo cuando sea necesario para continuar con el relato y descubrir detalles que no se aprecian a simple vista.

Terror en tu smartphone

Ilustrado por el catalán David G. Forés, cada cuento posee vívidas imágenes que ilustran lo que sus páginas van relatando, mientras la banda sonora a cargo de Teo Grimalt, ambienta cada escena para hacerte sentir como si estuvieras en ella.

Suspenso sin barreras

Entre sus características principales, Edgar Allan Poe Collection Vol. 1 cuenta con cuatro idiomas disponibles: Portugués, Inglés, Francés y español, con la traducción original de Julio Cortázar.

De igual forma, esta obra contiene la biografía completa de Edgar Allan Poe, junto con una colección de bocetos del ilustrador.

Literatura inmersiva

Edgar Allan Poe Collection forma parte del programa iClassics Productions, una biblioteca interactiva, ilustrada y digital que revoluciona el concepto de lectura y la acerca a todos los amantes de la tecnología.

Los iClassics combinan los relatos originales de grandes autores clásicos, como Edgar Allan Poe, Charles Dickens, Oscar Wilde, H.P.Lovecraft o Jack London, con ilustraciones de alta calidad, efectos de sonido y banda sonora original.

Fomento a la lectura

Asimismo, los iClassics como Edgar Allan Poe Collection cuentan con un programa de fomento a la lectura, por lo que si eres profesor puedes registrarte para tener acceso a toda la biblioteca, tener un seguimiento en tiempo real del progreso de lectura de tus alumnos, y evaluar la comprensión de lectura gracias a las actividades realizadas a medida para cada lectura.

Redescubre a Edgar Allan Poe como nunca lo habías imaginado con esta aplicación, donde música, ilustración e interactividad se unen para invitarte a sumergirte en el rincón más oscuro del alma humana.

Edgar Allan Poe Collection 1 está disponible para Android por 95 pesos y en iOS por 79 pesos.