Al parecer, Motorola está trabajando en un nuevo dispositivo para su gama Moto, que incluiría una característica que se ha hecho popular gracias al iPhone X y al Huawei P20, el Notch en la pantalla, de acuerdo con una imagen filtrada por el portal Android Headlines.

La imagen muestra un teléfono con una gran pantalla casi sin marcos y llamativo rediseño en su doble cámara trasera. Además, llegaría con Android One, que es esencialmente un sistema operativo para teléfonos que ejecutan una versión “pura” de Android, sin bloatware y actualizaciones rápidas.

Llama la atención que el nombre del dispositivo sea Motorola One Power y no Moto One Power, aunque al tratarse de una filtración, puede ser que su nombre final sea Moto, incluyéndose asi dentro de esta familia.

Motorola solamente cuenta con un dispositivo Android One actualmente, una versión especial del Moto X4, lo que significa que este nuevo móvil sería el segundo de la familia en unirse a este programa. La imagen nos permite ver algunas características de este smartphone, como un puerto UBB tipo C, doble altavoz inferior, jack de 3.5 milímetros y sensor de huellas, que parece estar alojado en el logotipo de Motorola.

De acuerdo con The Next Web, no se sabe cuándo llegará este dispositivo al mercado, pero dado que se cree que Moto Z3 está a la vuelta de la esquina, apostaría a que sería más adelante en el año.