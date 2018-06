Este año el Día Mundial del Medio Ambiente se conmemoró con el tema “Sin contaminación por plásticos”, un tema por demás preocupante porque ya hoy nos ahogamos en plástico. Actualmente se depositan en el mar 8 millones de toneladas de plásticos en los Océanos, una media de un camión de basura CADA MINUTO. Se utilizan una media de cinco BILLONES de bolsas plásticas cada año y se venden un millón de botellas CADA MINUTO en todo el mundo. En la última década la humanidad ha producido más plástico que en todo el siglo pasado.

Botellas de plástico, popotes, bolsas, empaques. Decenas, cientos, miles, millones inundando basureros, ríos y mares. Plástico de un sólo uso, aquel que utilizamos una sola vez, por tan solo algunos minutos pero que luego desecharemos y permanecerá contaminando nuestra tierra por cientos de años.

Es cierto, el plástico hace nuestra vida más cómoda. Es más sencillo tener una fiesta y al terminar simplemente tirar 30 platos a la basura. Pero verlos desaparecer en el bote no significa que dejen de existir. No podemos seguir cerrando los ojos ante una realidad que amenaza con ahogarnos.

Hemos convertido nuestros océanos en enormes basureros, hoy hay tantos microplásticos en el mar que se calcula que tres de cada cuatro peces tienen altos niveles de microplásticos en sus estómagos. Peces que quizá terminen en nuestros platos. Microplásticos que terminarán eventualmente, en nuestros estómagos. Al poner en riesgo la vida marina estamos poniendo en riesgo nuestra salud y por ende nuestra propia sobrevivencia en el planeta.

El reciclaje no es una opción viable, México es uno de los países con más alta tasa de reciclaje de PET (que se utiliza para hacer las botellas de plástico) y apenas alcanzamos un 15% de las 800 mil toneladas que se producen cada año.

Debemos detener la producción de plástico, pero esta sólo puede parar si terminamos también con el consumo que hacemos de él. El próximo debate de candidatos presidenciales incluirá el tema de Sustentabilidad, ojalá nos presenten propuestas serias para solucionar este grave problema.

Si no detenemos este desastre, para el 2050 habrá más plástico en el mar que peces…. Di no al plástico de un sólo uso. Contribuye llevando tu bolsa de tela al supermercado y evita las bolsas plásticas, di no al popote, evita el uso de platos, vasos y cubiertos desechables. Piensa que los usas por unos minutos pero estarán en el planeta por cientos de años. Cada quien un granito de arena hasta que juntos podamos formar una playa.