México. Stephanie Salas, madre de Michelle Salas y quien es hija de Luis Miguel, en entrevista con “Ventaneando” confiesa qué la orilló a hablar de la relación que tuvo con él.

Stephanie Salas ya no hace como acostumbraba cuando le preguntaban sobre la relación que tuvo con Luis Miguel. Corría, o simplemente no contestaba ni una sola pregunta al respecto.

Ahora todo es diferente. “Me siento bien, contenta, sentí que era momento de hacerlo (hablar). En esa historia han habido muchos tabúes, y decidí a hablar porque sentí que era el momento, que debía hacerlo, que no debía callar más, y pues por eso. Me ‘deschongué’ del corazón”, dice Stephanie Salas .

Salas, hija de la primera actriz Sylvia Pasquel y nieta de Silvia Pinal, calló por muchos años la verdad sobre la hija que tuvo con Luis Miguel, pero en los últimos años ha contado la verdad.

En declaraciones a la revista “Hola”, Salas dijo:

“A Luis Miguel no tengo nada que reclamarle, ni le guardo rencor, al contrario, le agradezco infinitamente por haberme dado una hija tan maravillosa, carismática y hermosa.”

“Creo que antes no era el momento, ahora lo es. Me siento serena; me siento en un momento de compartir esa parte de mi vida tan importante y tan linda a la vez, tan bella. Porque es bella”, dijo Salas a medios de comunicación en Ciudad de México.