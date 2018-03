México. “Lapiizito” fue invitado a formar parte de la nueva temporada del programa de televisión “Hoy”, sin embargo, no se ha visto su participación al aire.

“Lapizito” se encuentra sumamente molesto porque se siente engañado por la producción, quien no le ha respetado lo que ofreció desde un principio.

A través de un video, “Lapizito” explica cómo sucedieron los hechos de su supuesto engaño y también deja en claro cómo es su situación entorno a “Hoy”.

Y manifiesta que pasó una situación que no le gustó:

“No dejaban sacar a cuadro a Latin Lover, situación que me molestó. Llegó el lunes y empecé a darle con todo. En mis redes conté que no me daban de desayunar, que no me daban mi sección, lo que la gente no sabe de esto es que no todo es lujos.”