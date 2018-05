México.- “He mejorado en el habla, mucho, mucho, porque antes tartamudeaba, no podía expresarme bien, yo creo que tenía ya paralizada la boca y la lengua y con el cannabis me he sentido mejor.

Y no digo mentiras, aquí usted me está entrevistando y puede comprobar que puedo hablar un poquito mejor. Mire, las manos las tenía bien hinchadas, ahora ya no. Me faltaba la respiración y también, eso se me ha quitado. Como le decía no es magia, ahí vamos poco a poquito”

Así relata, Enrique Vargas Ruiz, la mejoría que ha presentado, luego de empezar a utilizar hace apenas unos meses, mariguana con fines medicinales para aminorar los síntomas que le produce la enfermedad de Parkinson.

A sus 66 años, comparte que fue en 2014, cuando le diagnosticaron dicho padecimiento y aunque se ha atendido con diversos médicos, que le han aplicado tratamientos y medicamentos para el Parkinson, no había observado buenos resultados hasta que empezó a tomar una gota de cannabidiol (CBD) por la noche.

No me podía abrochar los botones de mi camisa, ahora ya me los puedo abrochar; no me podía amarrar los zapatos, ahora, aunque me cuesta un poquito de trabajo, con mucha paciencia, ya me los abrocho.

Pero lo más importante es que soy autosuficiente, me puedo rasurar, me puedo bañar, aunque me tardo un poquito más, pero lo puedo hacer solo. La verdad sí he mejorado, porque antes de empezar a tomar la cannabis, estaba muy deprimido y dije: hasta aquí voy a llegar”, detalla, Vargas Ruiz.

Ante esta situación y apoyado por su esposa Paulina, sus cuatro hijas, yernos y nietos, el señor Enrique, decidió seguir el consejo de un amigo que lo contactó con un médico especialista en el uso medicinal de la mariguana.

Consciente de que la enfermedad de Parkinson es crónica y degenerativa, determinó seguirse atendiendo con su neurólogo, no dejar de tomar sus medicamentos y sumar a su tratamiento la mariguana con fines medicinales, cuyo uso, se aprobó en junio del año pasado, pero todavía no se puede comercializar legalmente, debido a que se carece de la reglamentación que respalda a la Ley que autorizó su empleo terapéutico.

Nos ha cambiado la vida a todos, a mi esposa todavía más porque es quien me atiende. A toda mi familia, porque ya no me quedo dormido, ya no siento la angustia que tenía.

Incluso ya puedo manejar, manejar ya no me cuesta trabajo. Como vivo mi mejoría en carne propia, una mejoría, que no ha sido mágica, sino poco a poco con el cannabis, yo le pido a las autoridades que terminen de autorizar su uso.

Que le den la oportunidad a los médicos que ya están investigando con buenos resultados el uso del cannabis, porque no todos tienen los medios necesarios para atenderse y poder sentirse mejor, aunque la enfermedad vaya avanzando”, señala el paciente de Parkinson.

A punto de cumplir, 50 años de casado, ya jubilado, Enrique Vargas Ruiz comparte que toda su vida fue deportista y que había sido difícil dejar de hacer ejercicio. (Excelsior).