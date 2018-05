Que no cuenten con los derechos para transmitir algún partido, no significa que los canales deportivos de paga no apuesten a conseguir el mejor rating durante el mes que dura el Mundial.

Harán análisis previo y después de cada uno de los partidos más importantes de Rusia 2018.

ESPN y Fox Sports son las cadenas internacionales con mayor presencia en nuestro país.

Aunque a partir de 2020 es muy probable que Fox Latinoamérica desaparezca, tras ser comprado por Disney-ESPN, eso no lo baja de la pelea por el rating y el dinero de los anunciantes.

A diferencia de Televisa y TV Azteca, ESPN y Fox Sports no sumaron a alguna ex estrella internacional que no estuviera previamente con ellos.

Fox Sports transmitirá desde Moscú, donde se harán las ediciones diarias de FOX Sports Radio y La Última Palabra. Rubén Rodríguez y Alberto Lati seguirán de cerca en todo momento a la Selección Mexicana en todas sus sedes.

Con poco más de 150 personas, ESPN viajará a Rusia, donde contarán con tres sets.

José Ramón Fernández encabeza el equipo de trabajo de esta cadena, que durante 24 horas alimentará los cuatro canales en los que transmite a México, más la plataforma digital.

MVS ha preparado un programa especial, Los Futbol Cheviques, en el que los aficionados podrán encontrar el análisis de lo que ocurra en los diferentes estadios de Rusia 2018, además de una oferta variada en información.

En la baraja de televisión de pa-ga también se encuentra Claro Sports, que sólo es transmitido por una empresa de cable. Este canal tendrá una locación en el Mundial y su mayor apuesta es un serial de entrevistas con los seleccionados mexicanos.