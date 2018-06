El amistoso que Argentina iba a jugar el sábado con Israel en Jerusalén fue suspendido, luego de las amenazas y advertencias que lanzaron grupos palestinos contra el conjunto “albiceleste” y su capitán Lionel Messi, informaron hoy medios argentinos.

El diario deportivo “Olé” afirmó que el amistoso en el estadio Teddy Kollek de Jerusalén se canceló “por las amenazas y la polémica que se armó desde Palestina“. “Sampaoli buscaría jugar un partido en Barcelona y desde ahí viajar a Rusia“, indicó.

El seleccionador, Jorge Sampaoli, ya se había quejado públicamente por el millonario contrato firmado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para jugar en Israel a días del debut en el Mundial de Rusia 2018.

El técnico advirtió que el compromiso implicaba perder días de entrenamiento en Barcelona, donde se encuentra concentrado el equipo nacional desde el jueves, y viajar a Israel antes de recluirse en el búnker de Bronnitsy, en las afueras de Moscú, a la espera de su debut el 16 de junio ante Islandia por el Grupo D mundialista.



El partido debía jugarse además en el marco de la alta tensión entre israelíes y palestinos por la decisión de Estados Unidos de trasladar su embajada a Jerusalén.

La protesta esta mañana de grupos propalestinos frente al predio donde entrenó la selección en Barcelona, a donde llevaron camisetas argentinas manchadas con sangre, precipitó la cancelación.

La ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, había instado esta tarde, antes de conocerse la suspensión, a “no mezclar un juego deportivo con el conflicto que puede tener Israel con Palestina”.

Bullrich indicó además que la representación diplomática de Israel en Buenos Aires había garantizado que “iban a brindar la seguridad adecuada y con el nivel que necesita la selección argentina y en especial por la presencia de Messi que ha tenido en el último tiempo algunas amenazas de grupos terroristas internacionales”.

“La selección argentina puede jugar en cualquier parte del mundo y no se puede impedir un juego deportivo. Esa decisión ha sido de la AFA, que no es política, entonces nos parece que no tienen que ofenderse los palestinos. Nosotros como Estado reconocemos al Estado palestino y no tiene nada que ver con la selección”, aseguró la ministra de Seguridad.

El domingo, el presidente del fútbol en Palestina había pedido a sus hinchas que quemen camisetas de Lionel Messi.

Jibril Rajoub, presidente de la Asociación de Fútbol de Palestina, señaló que el partido era una “herramienta política” al servicio de Israel.

“No es un partido por la paz, sino un partido de política destinado a encubrir la ocupación fascista y racista”, señaló Rajoub, según la agencia de noticias de la Autoridad Palestina, Wafa.

En tanto, cerca del estadio donde debía jugar Argentina el sábado aparecieron carteles con una foto de Messi y la leyenda “Advertencia: Usted está a punto de ingresar a una tierra ocupada. Defienda los derechos humanos”, informó el diario “Clarín”.

La selección argentina también quedó hoy en un entredicho con el Vaticano, que debió suspender una audiencia del conjunto con el papa Francisco el miércoles ante la negativa del plantel a viajar a Roma en medio del período de entrenamiento.