Sarampión y VIH son enfermedades que la Secretaría de Salud consideró un riesgo adicional para los 30 mil aficionados mexicanos que viajarán a la Copa del Mundo, por ello, emitió un aviso preventivo y explicó qué hacer antes, durante y después del viaje.

En 2017, Rusia reportó una incidencia de sarampión de 5.9 por un millón de habitantes; con 868 casos acumulados, 836 confirmados y 30 por asociación epidemiológica. Hasta el 16 de abril de este año se han contabilizado 180 contagios.

Al menos 14 días antes de viajar, las personas que no puedan demostrar que fueron vacunadas cuando eran niños y que nunca han tenido sarampión deben ser inmunizados. Los niños de 6 a 11 meses de edad deben contar con una dosis. Para los adolescentes y adultos, que no estén inmunizados, tendrán que ser vacunados en dos dosis. Las mujeres en edad fértil deberán hacerlo contra sarampión y rubeola.

Es importante tener a la mano los teléfonos, dirección del consulado o embajada más cercana. A su regreso, aún 21 días después, si se presenta fiebre y ronchas es importante acudir a una clínica y evitar la automedicación.

En cuanto al VIH, la incidencia reportada en Rusia durante 2014 fue de 9.8 por cada 100 mil habitantes. Al respecto, la SS pidió a los mexicanos no tener prácticas sexuales de riesgo, no usar drogas, limitar el consumo de alcohol, no compartir agujas o dispositivos que penetren la piel y si se recibe atención médica o dental percatarse de que el instrumental sea nuevo, desechable o desinfectado.

Para evitar enfermedades gastrointestinales se aconsejó no consumir alimentos a temperatura ambiente de puestos ambulantes, huevos crudos o cocidos, carne o pescado crudo y carne de animales como monos o murciélagos.

Es posible prevenir mordeduras de mosquitos, garrapatas y pulgas que pueden transmitir virus. Se aconseja cubrir la piel expuesta con manga larga, pantalones largos y sombreros, usar repelente de insectos, dormir en habitaciones cerradas con aire acondicionado. Se invita a los connacionales mantenerse lejos de los animales para evitar afecciones como la rabia.

Si una persona tiene una enfermedad aguda, es preferible no viajar, si es paciente de una afección crónica se debe llevar todos los medicamentos acompañados de la receta médica.