Tras dos decepcionantes empates sin su máxima estrella, Portugal recuperó hoy a Cristiano Ronaldo y volvió a la victoria (3-0) en el último ensayo antes del Mundial, contra una Argelia que apenas plantó cara y que fue superada por los goles de Gonçalo Guedes (2) y Bruno Fernandes.

Portugal venía de dos empates en dos partidos de preparación para el Mundial, con Túnez (2-2) y Bélgica (0-0), en los que no pudo contar con Ronaldo porque se incorporó tarde a la concentración debido a la final de la Liga de Campeones.

Como Fernando Santos ya había anunciado, el delantero del Real Madrid, que tiene su futuro en el club blanco en el aire, salió de inicio en un once que apunta maneras a equipo titular para el Mundial, con Guedes (Valencia) y Bernardo Silva (Manchester City) acompañándole en la delantera.



En el lado contrario, el morbo estaba en el banquillo, ocupado por un viejo conocido de los aficionados lusos, especialmente los del Oporto: Rabah Madjer, que marcó el mítico gol de tacón en la final de la primera “Champions” que ganaron los “dragones” (1987), dirige ahora a la selección argelina.

Slimani, ex del Sporting de Portugal ahora en el Newcastle, y Brahimi, del Porto, lideraron el ataque del combinado argelino, que estuvo totalmente desaparecido durante la primera media hora.

Bajo una intensa lluvia, Portugal se hizo dueño y señor del partido y no tardó en asustar, a los 10 minutos, cuando el árbitro anuló un gol de Ronaldo por un fuera de juego inexistente.

Fue Guedes quien abrió la lata en el 17. William de Carvalho puso un pase por encima de la defensa para Bernardo Silva que, de cabeza, dejó el balón al atacante del Valencia para que lo mandase al fondo de las redes.

Cómoda sobre el césped, la campeona de Europa siguió dominando las ocasiones, mientras Argelia comenzaba a despertar tímidamente en los últimos 15 minutos del primer tiempo, con alguna aproximación al área liderada por Brahimi que no llegó a nada.



O apito final não quer dizer que acabe o espectáculo. Cristiano Ronaldo e Cristianinho: tal pai, tal filho.#ConquistaOSonho

The final whistle doesn’t mean the show is over. Cristiano and his son, it’s clear the apple doesn’t fall far from the tree! #ConquerYourDream pic.twitter.com/YgebltOYpa

— Portugal (@selecaoportugal) 7 de junio de 2018