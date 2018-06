Los aficionados del futbol ya escogieron la playera favorita para la Copa del Mundo.

Más de tres millones de personas solicitaron la camiseta de la Selección de Nigeria y los aficionados hicieron fila frente a la tienda principal de Nike en Londres para comprarse la prenda.



Los jerseys de casa y de visitante, con un precio de 80 dólares, se agotaron en el sitio web del gigante de la ropa deportiva poco después de su lanzamiento.

Los fabricantes describen el uniforme de local como un “homenaje sutil a la camiseta de Nigeria del 94, con su manga en blanco y negro inspirada en el ala eagle y el torso verde”.



Super . Bright future.

For Naija, @alexiwobi and the new 2018 @thenff collection.#NikeFootball pic.twitter.com/P4Xaxe17uT

— Nike Football (@nikefootball) 7 de febrero de 2018