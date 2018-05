El crack Lionel Messi bajó las expectativas de Argentina a dos semanas y media del Mundial de Rusia 2018, al asegurar que la “Albiceleste” no es candidata ni es el mejor equipo en la competencia.

“Se viene un reto muy grande para mí, para todos los muchachos y para el país en general. Es una linda responsabilidad. Pero debemos ir con tranquilidad, porque no tenemos que tirar el mensaje de que vamos a ser los campeones del mundo, ya que no es así, no somos los mejores”, declaró el capitán en una entrevista que difundió en la noche del domingo el canal El Trece de Buenos Aires.

Para Messi, “los candidatos son Brasil, Alemania y España“. “Pero obviamente que vamos a dejar todo para intentar lograrlo, sea cual sea el rival. Tenemos jugadores como para ilusionarnos. Hay que ir partido a partido y es importantísimo empezar ganando”, señaló.

El delantero estrella del Barcelona analizó el Grupo D que enfrentará Argentina en Rusia 2018, “un grupo complicado” con Islandia, Croacia y nigeria como rivales.

“Hay que ir pensando en ganarle el primer partido a Islandia, que hizo un papel impresionante en la Eurocopa y terminó primero en su grupo en las eliminatorias por encima de Croacia, que será nuestro segundo rival”.

“Croacia tiene un mediocampo que juega muy bien, es un estilo como el de España pero un nivel más abajo, y encima tenemos a Nigeria que siempre te complica”, expresó Messi.

Argentina fue finalista en Brasil 2014, y luego perdió otras dos finales de forma consecutiva ante Chile en las Copas América 2015 y 2016.

“Este grupo tuvo demasiadas críticas. Llegamos a tres finales, pero recibimos muchas críticas. Nosotros nos hicimos más fuertes que nunca”, confesó, tras lo cual reiteró su mensaje de cautela.

“Insisto en que la gente debe ser realista de que no vamos como candidatos. Me dio mucho miedo cuando Ecuador nos hizo el primer gol en el último partido de las eliminatorias, así que no me quiero imaginar lo que puede pasar si salimos campeones del mundo”, declaró el delantero.

El capitán reconoció en tanto que “fue un bajón” la lesión del arquero Sergio Romero, que sufrió la semana pasada un bloqueo articular en la rodilla derecha y el entrenador Jorge Sampaoli decidió desafectarlo del plantel que viajará a la Copa del Mundo.

“Él decía que era una boludez, que tenía que limpiar la rodilla y en dos o tres semanas volvía a estar. Pero no era una decisión fácil para el técnico. No se sabe si se lo podría haber esperado. No me hubiera gustado estar en el lugar del entrenador, sobre todo por lo que significa ‘Chiquito’ para el grupo y para la selección”, dijo.