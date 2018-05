El español Rubén Pons, fisioterapeuta del Liverpool y que ahora cuidará especialmente de Mohamed Salah en la selección de Egipto, sostuvo que el delantero estará fuera de las canchas “en principio de tres a cuatro semanas, pero vamos a intentar reducir esos plazos”.

Salah, el jugador estrella de la selección de Egipto luego de su excelsa temporada en el Liverpool, se lesionó durante la final de la Champions League, por una infracción del defensor del Real Madrid Sergio Ramos.

Con este panorama, Salah quedó inmediatamente descartado del debut de los africanos en el Mundial, el 15 de junio ante Uruguay. Además, está en duda su presencia en los siguientes duelos, el 19 ante Rusia y el 25 ante Arabia Saudita.



“Está triste por lo ocurrido, pero concentrado totalmente en su recuperación”, añadió Pons.

Salah convirtió cinco de los 12 tantos que hizo Egipto durante las dos fases de clasificación que tuvo que enfrentar antes de llegar al Mundial y solamente una vez estuvo en cancha y no pudo anotar (frente a Uganda en la derrota por 1-0). Luego, siempre que tuvo minutos en cancha fue desequilibrante en el resultado.



It was a very tough night, but I’m a fighter. Despite the odds, I’m confident that I’ll be in Russia to make you all proud. Your love and support will give me the strength I need. pic.twitter.com/HTfKF4S70e

— Mohamed Salah (@MoSalah) 27 de mayo de 2018